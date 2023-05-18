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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 158

В Актау пройдет акция «Народный юрист»

Одновременно во всех городах Республики Казахстан, в том числе в Актау, 26 мая 2023 года пройдет масштабная общереспубликанская акция «Народный юрист». В этот день все желающие смогут получить бесплатные юридические консультации, сообщает антикоррупционная служба по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Общереспубликанская социальная акция «Народный юрист» организована Агентством РК по противодействию коррупции сетевым изданием Zakon.kz, информационной системой «Параграф», государственными органами, ведущими юристами и адвокатами страны.

- Юристы, адвокаты и государственные органы ответят на вопросы граждан и дадут квалифицированные рекомендации, помогут вам. Приходите, ждём всех, кому нужна правовая помощь, - говорят в антикоррупционной службе региона.

Акция пройдет в Актау по адресу: 19А микрорайон, Мангистауская областная универсальная библиотека им. К.Сыдиыкова. Начало в 16:00 (местное время) 26 мая 2023 года. Вход свободный!


В Актау пройдет акция «Народный юрист»



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