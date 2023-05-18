В Актау пройдет акция «Народный юрист»

Общереспубликанская социальная акция «Народный юрист» организована Агентством РК по противодействию коррупции сетевым изданием Zakon.kz, информационной системой «Параграф», государственными органами, ведущими юристами и адвокатами страны.- Юристы, адвокаты и государственные органы ответят на вопросы граждан и дадут квалифицированные рекомендации, помогут вам. Приходите, ждём всех, кому нужна правовая помощь, - говорят в антикоррупционной службе региона.