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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 469

Акимат Актау: скейтеры и вандалы разрушают монумент «Вечный огонь»

Состояние монумента «Вечный огонь» запечатлели на фото жители. По сообщению горожан, на памятнике были сорваны буквы, а также частично разбиты плиты. В пресс-службе акимата Актау рассказали, что им приходится постоянно исправлять последствия действий вандалов и скейтеров, которые разрушают монумент.

Коллаж из фото пользователей Сети
Жители Актау пожаловались на состояние монумента «Вечный огонь». По мнению горожан, место гордости осталось без внимания тех, кто должен поддерживать его в должном виде. Актаусцы также отмечают, что памятник облюбовали подростки, катающиеся на самокатах и скейтбордах.

Акимат Актау: скейтеры и вандалы разрушают монумент «Вечный огонь»

Акимат Актау: скейтеры и вандалы разрушают монумент «Вечный огонь»


В городской администрации сообщили, что жалобы населения по поводу состояния памятника регулярно принимают во внимание и проводят на нем реставрационные работы.

- Каждый раз дети, вандалы и жители портят имущество города. И это никак не остановить. Мы призываем жителей не портить имущество своего же собственного города. На «Вечном огне» дети часто катаются на скейтбордах. Кроме того, вандалы часто повреждают архитектурные объекты на территории города, - пояснили в акимате Актау.

В городской администрации также добавили, что на ремонтные работы используются средства, выделенные из бюджета.

- Мы недавно, примерно 7-9 мая, провели ремонтные работы. В рамках благоустройства города в этом году выделили 100 миллионов тенге. Эти средства используются для проведения демонтажных и ремонтных работ, - добавили в городской администрации.



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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:33
Дык , там же камеры видеонаблюдения стоят лет 5-ть уже или я ошибаюсь ?!
Чем занимаются полицаи?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:14
100 лямов в никуда...неплохо...Аппетиты растут-а город все умирает вместе с МАЭК...
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 19:12
и проводят на нем демонтажные работы
Как это понять? Постепенно разбирают «Вечный огонь» или кто то втихаря там что то строит?
 
 

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