Акимат Актау: скейтеры и вандалы разрушают монумент «Вечный огонь»

Жители Актау пожаловались на состояние монумента «Вечный огонь». По мнению горожан, место гордости осталось без внимания тех, кто должен поддерживать его в должном виде. Актаусцы также отмечают, что памятник облюбовали подростки, катающиеся на самокатах и скейтбордах.В городской администрации сообщили, что жалобы населения по поводу состояния памятника регулярно принимают во внимание и проводят на нем реставрационные работы.- Каждый раз дети, вандалы и жители портят имущество города. И это никак не остановить. Мы призываем жителей не портить имущество своего же собственного города. На «Вечном огне» дети часто катаются на скейтбордах. Кроме того, вандалы часто повреждают архитектурные объекты на территории города, - пояснили в акимате Актау.В городской администрации также добавили, что на ремонтные работы используются средства, выделенные из бюджета.- Мы недавно, примерно 7-9 мая, провели ремонтные работы. В рамках благоустройства города в этом году выделили 100 миллионов тенге. Эти средства используются для проведения демонтажных и ремонтных работ, - добавили в городской администрации.