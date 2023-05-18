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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:44

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Асфальтированной дорогой планируют соединить Мангистау с Кызылордой

О возможном появлении нового автодорожного сообщения между Мангистау и Кызылордой рассказал корреспонденту Kolesa.kz Тулеген Абдуллин, председатель Комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития (КАД МИИР) Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта kolesa.kz
Редакция Kolesa.kz побеседовала с Тулегеном Абдуллиным о проблемах и перспективах дорожного строительства.

В частности, поднялся вопрос о вариантах соединения Кызылорды с Мангистау напрямую, без «крюков» в Актобе, так как южнее Актюбинской области находится морской порт и железнодорожные пути из Узбекистана и Туркменистана.

Председатель КАД МИИР ответил, что существует поручение Президента о рассмотрении маршрута Бейнеу - Шалкар - Иргиз параллельно железной дороге.

Асфальтированной дорогой планируют соединить Мангистау с Кызылордой


- Там сейчас существует полевая дорога, в этом году мы планируем начать готовить технико-экономическое обоснование для новой трассы. Планируется построить 513 километров. Есть заинтересованность международных финансовых институтов. Если всё пойдёт нормально, строить новую трассу, разработав проектно-сметную документацию, мы начнём в 2026 году и завершим через 36 месяцев, - пояснил Тулеген Абдуллин.

Он отметил, что будущую дорогу планируют сделать асфальтированной.

- От использования бетона мы пока решили отойти. У нас уже был опыт его применения, выявивший определённые трудности при эксплуатации и ремонте. Если в асфальте образовался дефект, его можно приехать и быстро устранить, то с бетоном иная ситуация. Да, бетон более долговечен, и в южных регионах он показывает себя неплохо, но на севере страны с ним возникает множество проблем. Главная - борьба с гололедицей в зимний период, плюс содержание бетонных дорог более затратно. Деньги, которые на это выделяются, не покрывают стоимости работ. Так что мы этот вопрос сейчас изучаем и, возможно, вернёмся к строительству таких дорог позже, - рассказал председатель КАД МИИР.



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