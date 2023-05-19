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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:41

Просмотров: 504

Lada.kz возобновила работу раздела «Температура воды в море»

С 19 мая 2023 года пользователи Lada.kz смогут узнать температуру воды в море на побережье Мангистау.

Иллюстративное фото
Уважаемые пользователи lada.kz! С радостью сообщаем о возобновлении работы раздела «Температура воды в море».

Lada.kz возобновила работу раздела «Температура воды в море»


На сайте с 19 мая будут публиковаться показания температуры воды по зонам Актау, на базе отдыха Stigl, в местностях Кендерли, Саура, Кулалы, Курык, Форт-Шевченко и мыс Песчаный.

Пляж Guna также в скором времени заработает и будет ежедневно предоставлять свои данные.

Показания, предоставленные РГП на ПХВ «Казгидромет», обновляются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте, пляже Guna и базе отдыха Stigl, будут обновляться каждые 10 минут.

Узнать температуру воды на территории нашего региона можно здесь.

Lada.kz возобновила работу раздела «Температура воды в море»



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