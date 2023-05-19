Lada.kz возобновила работу раздела «Температура воды в море»

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Уважаемые пользователи lada.kz! С радостью сообщаем о возобновлении работы раздела «Температура воды в море».
На сайте с 19 мая будут публиковаться показания температуры воды по зонам Актау, на базе отдыха Stigl, в местностях Кендерли, Саура, Кулалы, Курык, Форт-Шевченко и мыс Песчаный.
Пляж Guna также в скором времени заработает и будет ежедневно предоставлять свои данные.
Показания, предоставленные РГП на ПХВ «Казгидромет», обновляются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте, пляже Guna и базе отдыха Stigl, будут обновляться каждые 10 минут.
Узнать температуру воды на территории нашего региона можно здесь.
На сайте с 19 мая будут публиковаться показания температуры воды по зонам Актау, на базе отдыха Stigl, в местностях Кендерли, Саура, Кулалы, Курык, Форт-Шевченко и мыс Песчаный.
Пляж Guna также в скором времени заработает и будет ежедневно предоставлять свои данные.
Показания, предоставленные РГП на ПХВ «Казгидромет», обновляются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте, пляже Guna и базе отдыха Stigl, будут обновляться каждые 10 минут.
Узнать температуру воды на территории нашего региона можно здесь.
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