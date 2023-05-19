В «КазМунайГазе» подвели итоги квартала: какие показатели по нефтедобычи у мангистауских компаний

По данным компании, все ключевые производственные показатели за первый квартал 2023 года оказались в положительной динамике. Объём добычи нефти и газового конденсата вырос на 8,7 процента и составил 5 961 000 тонн; объём транспортировки нефти увеличился на 3 процента и составил 18 858 000 тонн; объём переработки углеводородного сырья (УВС) на казахстанских и румынских НПЗ увеличился на 8,1 процента и составил 4 936 000 тонн.Объём добычи нефти и газового конденсата КМГ за первый квартал 2023 года составил 5 961 000 тонн нефти (499 тысяч баррелей в сутки), увеличившись на 8,7 процента. Объём добычи попутного и природного газа (до объемов обратной закачки) увеличился на 12,3 процента до 2 410 млн м³.- Добыча нефти на Тенгизе выросла на 0,8 процента, составив 1 469 000 тонн (130 тысяч баррелей в сутки). Добыча попутного газа увеличилась на 0,1 процента, составив 811 млн м³. Значительный рост добычи на Кашагане связан с увеличением доли КМГ в проекте с 8,44 процента до 16,88 процента в результате завершения сделки по обратному выкупу доли 50 процентов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» у АО «Самрук-Қазына» в сентябре прошлого года. Добыча нефти и газа на Кашагане составили 794 тысяч тонн (70 тысяч баррелей в сутки) и 503 млн м³ соответственно, показав рост на 105,5 процента и 113,3 процента соответственно, - говорят в компании.Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке сократилась на 1,3 процента и составила 281 тысячу тонн (25 тысяч баррелей в сутки) из-за ограничения приема сырого газа для переработки со стороны Оренбургского газоперерабатывающего завода. Добыча газа увеличилась на 2,7 процента и составила 565 млн м³.- Объём добычи нефти и конденсата на операционных активах увеличился на 1,8 процента до 3 417 000 тонн (275 тысяч баррелей в сутки). Увеличение объёмов добычи нефти и конденсата обусловлено проведением эффективных запланированных геолого-технических мероприятий на месторождениях Мангистаумунайгаз и увеличением добычи на Эмбамунайгаз. При этом увеличение добычи нефти на операционных активах было частично нивелировано уменьшением добычи на Казгермунае в связи естественным падением уровня добычи на зрелых месторождениях. Добыча газа уменьшилась на 3,4 процента до 531 млн м³ преимущественно из-за газового фактора на Казахтуркмунай, - говорят в компании.Общий объем магистральной и морской транспортировки нефти увеличился на 3,0 процентов до 18 858 000 тонн.Объём транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился на 4,5 процента и составил 16 765 000 тонн.- Рост обусловлен, в основном, увеличением объёмов кашаганской нефти по системе КазТрансОйла в направлении Самары, а также транспортировки нефти в направлении порта Актау с месторождений Дунга и Тенгиз, - сообщили в компании.Общий объём морской транспортировки нефти уменьшился на 7,7 процента до 2 094 000 тонн, что связано преимущественно с уменьшением объёмов нефти на Средиземном море из-за уменьшения экспортных объёмов казахстанских грузоотправителей в связи с перенаправлением поставок другими маршрутами.- В рамках заключенного в 2022 году между КМГ и азербайджанской компанией SOCAR пятилетнего соглашения о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Джейхан ежегодным объёмом 1,5 млн тонн, в апреле 2023 года с порта Джейхан была осуществлена отгрузка первой партии нефти объемом 90 тысяч тонн в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ «Petromidia», - сообщили в компании.Объём реализации собственной произведенной нефти и газового конденсата КМГ увеличился на 13,3 процента и составил 5 936 000 тонн, из которых 65,9 процента было поставлено на экспорт.- Поставки на внутренний рынок собственной произведенной нефти и газового конденсата для покрытия потребностей внутреннего рынка составили 2 027 000 тонн, в том числе поставки сырой нефти операционных активов (Озенмунайгаз, Эмбамунайгаз, Казахтуркмунай и Урихтау Оперейтинг) в объеме 1 294 000 тонн на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) для дальнейшей переработки нефти и реализации нефтепродуктов.Переработка углеводородного сырья, - говорят в компании.Общий объём переработки УВС в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 8,1 процента и составил 4 936 000 тонн:- На казахстанских НПЗ объём переработки УВС увеличился на 1,8 процента и составил 3 581 000 тонн. Увеличение объёмов переработки обусловлено ростом спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке. Снижение объёмов переработки на ПКОП по причине его планово-предупредительного ремонта в марте было компенсировано увеличением объёмов переработки на АНПЗ и ПНХЗ;- Объём переработки на заводах KMG International (Петромидия, Вега) в Румынии увеличился на 29,2 процента и составил 1 355 000 тонн. Увеличение объемов переработки связано с длительной остановкой завода Петромидия на плановый ремонт в прошлом году и увеличением спроса на нефтепродукты в отчетном периоде.Объём производства нефтепродуктов на казахстанских и румынских заводах вырос на 9,8 процента и составил 4 585 000 тонн:- Казахстанские НПЗ произвели 3 267 000 тонн нефтепродуктов, что на 3,7 процента больше показателей аналогичного периода 2022 года преимущественно за счет объемов АНПЗ. При этом производство нефтепродуктов на ПКОП было ниже по причине его планового ремонта завода в марте 2023 года;- Заводы KMG International (Петромидия, Вега) произвели 1 318 000 тонн нефтепродуктов, что на 28,8 процентавыше показателей аналогичного периода прошлого года. Увеличение показателей произошло за счет соответствующего роста объемов переработки на НПЗ Петромидия.