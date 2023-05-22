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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 06:02

Просмотров: 297

Более 446 млн тенге выделили в этом году для закупа продуктов питания в стабилизационный фонд Актау

Для удержания цен на продукты из списка социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) СПК «Каспий» выделят более 446 миллионов тенге. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области на организацию стабилизационного фонда выделили более 446 млн тенге. Деньги должны перечислить СПК «Каспий». Ежегодно, по словам Казбека Ташимова, выделяемая на стабфонд сумма растёт.

- Стабилизационный фонд регулирует цены на социально-значимые продовольственные товары. Для этого фонд закупает и хранит продукцию на складах. Реализация закупленных продовольственных товаров производится по ценам ниже рыночных. Вторым механизмом мы называем регулирование цен, когда выдаются займы субъектам предпринимательства, - сообщил Казбек Ташимов.

Ташимов отметил, что стабилизационный фонд продовольственных товаров - это оперативный запас продовольственных товаров, который оказывает регулирующее воздействие на рынок и обеспечивает продовольственную безопасность на территории области.

- В прошлом году, как вы помните, население столкнулось с резким подорожанием сахара. Чтобы урегулировать ситуацию, из стабфонда поставляли сахар через социальные магазины и супермаркеты, - добавил глава ведомства.



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Комментарии ( 3 )

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divannyexpert (Посетители) Сегодня, 08:17
везде пихать надо ремонт МАЭКА
 
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sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 08:11
и где эта поддержка Лук как был по 350-500 тенге так и есть в супермаркетах и казфрукте
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 07:05
За эти деньги нельзя отремантировать. МАЭК?

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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