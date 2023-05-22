Более 446 млн тенге выделили в этом году для закупа продуктов питания в стабилизационный фонд Актау

В Мангистауской области на организацию стабилизационного фонда выделили более 446 млн тенге. Деньги должны перечислить СПК «Каспий». Ежегодно, по словам Казбека Ташимова, выделяемая на стабфонд сумма растёт.



- Стабилизационный фонд регулирует цены на социально-значимые продовольственные товары. Для этого фонд закупает и хранит продукцию на складах. Реализация закупленных продовольственных товаров производится по ценам ниже рыночных. Вторым механизмом мы называем регулирование цен, когда выдаются займы субъектам предпринимательства, - сообщил Казбек Ташимов.



Ташимов отметил, что стабилизационный фонд продовольственных товаров - это оперативный запас продовольственных товаров, который оказывает регулирующее воздействие на рынок и обеспечивает продовольственную безопасность на территории области.



- В прошлом году, как вы помните, население столкнулось с резким подорожанием сахара. Чтобы урегулировать ситуацию, из стабфонда поставляли сахар через социальные магазины и супермаркеты, - добавил глава ведомства.