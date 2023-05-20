Лжесвидетеля судили в Мангистау

По материалам дела, житель Каракиянского района дал ложные показания следствию и суду о ДТП на трассе Жанаозен-Актау, произошедшем в мае прошлого года.



Прокурор просил приговорить виновного к трём годам лишения свободы. Подсудимый и его защитник просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.



Подсудимый признал вину и искренне раскаялся.



Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, не установлено.



Приговором суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 420 УК РК (Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.