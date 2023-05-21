Как изменились цены на растительное масло в Мангистау

За январь-март этого года в Казахстане произвели 171,4 тысяч тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла. Это на 23,7 процента больше, чем годом ранее.При этом производство рафинированного масла сократилось на 8,1 процента за год, до 36,1 тысячи тонн. Рост обеспечил выпуск нерафинированного масла, который увеличился на 36,3 процента, до 135,3 тысяч тонн.В региональном разрезе больше всего масла произвели в Восточно-Казахстанской области: 17,3 тысяч тонн рафинированного и 46,1 тысяч тонн нерафинированного. В Мангистауской области масло не производят.По итогам апреля, стоимость растительного масла выросла на 8,6 процента за год. В том числе подсолнечное масло подорожало на 8,3 процента, оливковое — на 20,6 процента.В региональном разрезе больше всего цены на растительное масло увеличились в Карагандинской области: на 17,9 процента за год. В тройку регионов-антилидеров вошла Мангистауская область - 13 процентов.Наименьший годовой рост был отмечен в Алматинской области: на 3,2 процента.