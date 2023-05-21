Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Мая
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.31 KZT
  • €1 = 484.22 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 573

Как изменились цены на растительное масло в Мангистау

Подсолнечное масло подорожало на 8,6 процента в Казахстане. Такие данные проекта по мониторингу экономики страны.

Фото из доступных источников
За январь-март этого года в Казахстане произвели 171,4 тысяч тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла. Это на 23,7 процента больше, чем годом ранее.

При этом производство рафинированного масла сократилось на 8,1 процента за год, до 36,1 тысячи тонн. Рост обеспечил выпуск нерафинированного масла, который увеличился на 36,3 процента, до 135,3 тысяч тонн.

В региональном разрезе больше всего масла произвели в Восточно-Казахстанской области: 17,3 тысяч тонн рафинированного и 46,1 тысяч тонн нерафинированного. В Мангистауской области масло не производят.

По итогам апреля, стоимость растительного масла выросла на 8,6 процента за год. В том числе подсолнечное масло подорожало на 8,3 процента, оливковое — на 20,6 процента.

В региональном разрезе больше всего цены на растительное масло увеличились в Карагандинской области: на 17,9 процента за год. В тройку регионов-антилидеров вошла Мангистауская область - 13 процентов.

Наименьший годовой рост был отмечен в Алматинской области: на 3,2 процента.

Как изменились цены на растительное масло в Мангистау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 12:52
Масло было 350-380-400. Сейчас стоит 800+.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика