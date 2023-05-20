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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:42

Просмотров: 399

Распилили и бросили: безалаберной назвали вырубку деревьев в Актау

Горожане заявляют, что многолетние деревья засохли из-за отсутствия полива.

Кадр видео
В этом году, как говорят жители дома №12 в 26 микрорайоне, зелёные насаждения перед домом ни разу не окапывали и не поливали.

- Слов нет - один негатив. Деревья абсолютно не поливали, теперь вырубают. Карагачу и акации, которые спилили, было по 42 года. Как они хорошо защищали летом от палящего солнца - они выросли аж до третьего этажа, - говорит жительница дома №12 Валентина.


После вырубки, как уверяет Валентина, рабочие оставили пеньки высотой 50-60 сантиметров, которые тоже нужно убрать.

- Когда теперь они всё это вывезут, или будут ждать пока дети растаскают ветки или сожгут, - спросила Валентина.


Жалоба жителей направлена руководителю ТОО «Green City Aktau» Айбеку Ерболекову.




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Комментарии ( 1 )

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VeraSad (Посетители) Сегодня, 22:17
Зомбированные или умалишенные жители города Актау! Ответьте на вопрос пожалуйста, отмороженные утырки, пожирающие ежедневно определенное количество пищи - разве деревья, цветы и кустарники кушать не хотят??? Что вы зациклились тупо на поливе? Вы же жрете 365 раз в году, при чем по несколько раз, а разве зеленые насаждения кушать не хотят???? Что вы зациклились тупо на поливе, дебилоиды???????
 
 

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