Распилили и бросили: безалаберной назвали вырубку деревьев в Актау

- Слов нет - один негатив. Деревья абсолютно не поливали, теперь вырубают. Карагачу и акации, которые спилили, было по 42 года. Как они хорошо защищали летом от палящего солнца - они выросли аж до третьего этажа, - говорит жительница дома №12 Валентина.

- Когда теперь они всё это вывезут, или будут ждать пока дети растаскают ветки или сожгут, - спросила Валентина.

В этом году, как говорят жители дома №12 в 26 микрорайоне, зелёные насаждения перед домом ни разу не окапывали и не поливали.После вырубки, как уверяет Валентина, рабочие оставили пеньки высотой 50-60 сантиметров, которые тоже нужно убрать.Жалоба жителей направлена руководителю ТОО «Green City Aktau» Айбеку Ерболекову.