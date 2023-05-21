Самозахват парковки? Появился новый комментарий акимата Актау

Фото местного жителя
Выяснилось, что земельный участок, на котором находятся ресторан и парковка, принадлежит владельцу заведения.
Установленные же таблички на парковке не соответствуют правилам ПДД, отметил начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмахан.
Нарушение в настоящее время устранили.
Напомним, чиновники обвинили предпринимателя в организации нелегальной стоянки возле заведения.
Установленные же таблички на парковке не соответствуют правилам ПДД, отметил начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмахан.
Нарушение в настоящее время устранили.
Напомним, чиновники обвинили предпринимателя в организации нелегальной стоянки возле заведения.
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