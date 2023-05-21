В Актау включили питьевую и отключат горячую воду

- Приносим свои извинения за временные неудобства, - обратились в ТОО «МАЭК».

Ремонтные работы на магистральном трубопроводе питьевой воды закончились раньше запланированного срока. Трубопровод был сразу поставлен на заполнение.До 19:00 водоснабжение возобновили.Жители некоторых микрорайонов жалуются на слабый напор питьевой воды, в «КЖСА» же уверяют, что в связи с проведением ремонтных работ временное понижение давления в ближайшее время будет восстановлено.В ТОО «МАЭК», в свою очередь, сообщили, что в 00:00 22 мая произойдет отключение горячего водоснабжения в городе. Это связано с подготовкой и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.