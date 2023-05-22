Мангистауский филиал: с 1 июня консультации по ОСМС будет давать единый контакт-центр

В настоящее время единый медицинский информационный контакт-центр работает по номеру 1406. Контакт-центр Фонда социального медицинского страхования был запущен в сентябре 2019 года, а в 2020 году 1406 был объявлен горячей линией по коронавирусу. За все эти годы принято и обработано порядка 2,4 миллиона обращений граждан. При этом более 90% из них носят консультативный характер.



- С каждым днем осведомленность граждан о системе обязательного социального медицинского страхования растет, люди стали вникать и интересоваться своими правами, просят разобраться в их ситуациях. Обращений становится все больше, и в этой связи принято решение о передаче услуги консультирования граждан на единый контакт-центр 1414, где более широкий штат операторов и предусмотрены технические возможности для приема большего потока звонков, что сократит время ожидания ответа для абонентов с нескольких минут до менее одной минуты. Эта позволит увеличить возможности дозвона для населения и снизить количество «потерянных» звонков, – пояснили в филиале Фонда социального медицинского страхования.



Операторы 1414 будут принимать звонки и давать ответы по вопросам консультативного характера с 9:00 до 21:00. Если же, как отметили в филиале, обращение носит ситуационный характер и требует более глубокого погружения, то оно будет передаваться на вторую и третью линию, обрабатывать которую будут уже представители Фонда и медицинских организаций. При этом альтернативные каналы связи Фонда, такие как мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт fms.kz или @SaqtandyrýBot в Telegram продолжают работать, как и прежде. Желающие могут отправлять свои вопросы туда, чтобы не терять время на ожидание ответа оператора.



В Фонде также напомнили, что проверить свой статус в системе медицинского страхования и получить информацию о произведенных выплатах также можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в системе обязательного социального медицинского страхования в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов».