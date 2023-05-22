В Жанаозене женщины-полицейские теперь будут патрулировать дороги

В роте патрульной полиции управления полиции Жанаозена теперь будут патрулировать территорию города женщины-полицейские для обеспечения общественного порядка. Также в их обязанности войдет регулирование дорожного движения и выявление правонарушений, совершаемых водителями.- Стражи порядка, совмещающие нелегкую службу с заботой о семье, воспитанием детей и созданием семейного уюта, теперь также несут ответственность за безопасность дорожного движения. Останавливать автомобили, совершившие правонарушения, составлять соответствующие протоколы, выезжать на дорожно-транспортные происшествия и вызовы, проводить профилактические работы с нарушителями правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий - все это считается обязанностью женщин-полицейских, - отметили в пресс-службе ведомства.В полиции региона отметили, что представительницы прекрасного пола, носящие погоны на плечах, наравне с мужчинами достойно выполняют свои служебные обязанности и ни в чем не уступают коллегам.- Женщины-полицейские в органах внутренних дел не уступают мужскому полу ни в физическом плане, ни в плане владения техническими средствами, потому что и обязательства, которые выполняют мужчины и женщины, и требования к ним одинаковы, - подытожили в ведомстве.