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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 531

В Жанаозене женщины-полицейские теперь будут патрулировать дороги

В Жанаозене на патрулирование дорог вышли женщины-полицейские. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона.

Кадр видео
В роте патрульной полиции управления полиции Жанаозена теперь будут патрулировать территорию города женщины-полицейские для обеспечения общественного порядка. Также в их обязанности войдет регулирование дорожного движения и выявление правонарушений, совершаемых водителями.

- Стражи порядка, совмещающие нелегкую службу с заботой о семье, воспитанием детей и созданием семейного уюта, теперь также несут ответственность за безопасность дорожного движения. Останавливать автомобили, совершившие правонарушения, составлять соответствующие протоколы, выезжать на дорожно-транспортные происшествия и вызовы, проводить профилактические работы с нарушителями правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий - все это считается обязанностью женщин-полицейских, - отметили в пресс-службе ведомства.

В полиции региона отметили, что представительницы прекрасного пола, носящие погоны на плечах, наравне с мужчинами достойно выполняют свои служебные обязанности и ни в чем не уступают коллегам.

- Женщины-полицейские в органах внутренних дел не уступают мужскому полу ни в физическом плане, ни в плане владения техническими средствами, потому что и обязательства, которые выполняют мужчины и женщины, и требования к ним одинаковы, - подытожили в ведомстве.




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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 12:51
Назик жандар пара сурамайды, олар арак ишип, акшаларын барларга шашпайды. Дурыс болган екен, колдаймын!
 
 

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