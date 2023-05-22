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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 442

Эксперт: Жидкие радиоактивные отходы актауского МАЭК нуждаются в срочной утилизации

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) актауского Мангистауского атомно-энергетического комбината (МАЭК), где до 1999 года работал реактор на быстрых нейтронах БН-350, требуют утилизации. Их ликвидация может обойтись в сумму до 20 миллионов долларов, однако, Минэнерго пока не выделяет средства, несмотря на опасность для местного населения, передает inbusiness.kz.

Иллюстративное фото
Об этом в ходе выступления на столичной конференции «Устойчивая энергетическая безопасность через энергетический переход» британской организации New Nuclear Watch Institute сказал Валерий Адодин, технический директор Nuclear Energy Consulting and Services (NECS), передает inbusiness.kz.

- Наша компания NECS уже дважды на МАЭК провела испытания, используя ионоселективные смеси для очистки ЖРО от тяжелых радионуклидов, таких как кобальт-60, стронций-90 и цезий-137. В настоящее время в емкостях хранится около 2000 кубометров ЖРО. Решение этой проблемы постоянно откладывается, несмотря на то, что из емкостей происходит утечка радиоактивной жидкости. Так как мы успешно провели пилотную очистку ЖРО, очистив 40 кубов ЖРО, имеющую начальную активность более одного миллиона Бк/л (беккерель на литр, беккерель – единица измерения активности радиоактивного источника. – Прим.) – до 20 Бк/л, мы можем утилизировать ЖРО на МАЭК в полном объеме, – сообщил специалист по атомной энергетике.

По его словам, радиоактивные отходы, накопившиеся от многолетней атомной генерации на МАЭК, представляют собой шламы, радиоактивные взвеси и растворенные в воде радионуклиды.

- После очистки и фильтрования их можно поместить в специальные невозвратные защитные контейнеры (НЗК), и они будут находиться на временном хранении как твердые радиоактивные отходы. Это общая практика для твердых радиоактивных отходов. Оставшуюся на МАЭК слабоактивную воду можно использовать для получения обычного бетона. Такие эксперименты мы проводили в 2019-2020 годах. В 2019 году было порядка пяти кубов очищено, в 2020 году 40 кубов очистили на экспериментальной установке в ходе пилотного проекта. Уже рассчитано, сколько потребуется ионоселективных смесей, там получается один процент от объема. Если две тысячи кубов – это получится 20 кубов нужно смеси и после этого порядка 200 контейнеров объемом 1,5 куба каждый. Их можно разместить на Семипалатинском полигоне, – пояснил Валерий Адодин в комментарии inbusiness.kz после конференции.

По его словам, из-за активной среды емкости хранящие жидкие радиоактивные отходы постепенно разрушаются, поэтому с утилизацией остатков атомной деятельности МАЭК нельзя затягивать, так как в них есть кобальт, стронций и цезий.

- Цезий замещает калий в человеческом организме. Его распространение приведет к заболеваниям, радиационному облучению человека. Это скажется уже в этом поколении, а затем и в последующем, – предупредил специалист.

Он считает, что для ликвидации жидких радиоактивных отходов в Актау необходимо привлекать госзаказ от Минэнерго либо донорские или инвестиционные средства США и Великобритании, которые способствовали выводу из эксплуатации ядерного реактора БН-350 в Актау в 1999 году. Необходимая сумма для полной утилизации составляет примерно 20 миллионов долларов.

К слову, альтернативные решения в утилизации жидких радиоактивных отходов МАЭК может предложить и «Росатом». У российских атомных специалистов есть свои разработки по ионоселективным смесям несколько другого типа. Однако они пока не проводили свои тестирования в Актау, поэтому у казахстанской компании NECS сохраняется преимущество.



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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 12:47
Думаю 20 миллионов долларов не большая сумма, можно поросить крупный бизнес чтобы скинулись, или надо от любовниц родственников НАН попросить, может они помогут? На кону жизнь горожан, это не шутка.
 
 

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