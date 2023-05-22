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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 9

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Жалобу горожан о необходимости спилить сухие деревья на спуске в 4 микрорайоне, напротив памятника Тарасу Шевченко, услышали местные власти.

Фото автора
Как отмечают местные жители, сухие деревья стоят на этом месте уже не менее трех лет.

Вопрос необходимости спилить деревья горожане подняли на прошлой неделе, 15 мая. Наш корреспондент осмотрел местность.

Действительно, здесь можно наблюдать множество засохших деревьев на всем протяжении спуска.


Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау


Сухостой не красит местность от слова «совсем».


Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау


Некогда зеленые деревья теперь остается только вырубать.


Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау


Саженцы не принялись и создают удручающую картину.


Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау


Вот так тускло выглядят розарии.


Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау


Сегодня, 22 мая, во второй половине дня в ТОО «Green City» сообщили о том, что назначили специалиста, ответственного за данную территорию.

- На данный момент начаты работы по вырубке сухостоя. Планируется закончить в ближайшие дни, - ответили в ТОО «Green City».


Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау



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