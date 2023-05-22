Удручающая картина: вырубку сухостоя начали на спуске к морю в Актау

Действительно, здесь можно наблюдать множество засохших деревьев на всем протяжении спуска.

Сухостой не красит местность от слова «совсем».

Некогда зеленые деревья теперь остается только вырубать.

Саженцы не принялись и создают удручающую картину.

Вот так тускло выглядят розарии.

Сегодня, 22 мая, во второй половине дня в ТОО «Green City» сообщили о том, что назначили специалиста, ответственного за данную территорию.



- На данный момент начаты работы по вырубке сухостоя. Планируется закончить в ближайшие дни, - ответили в ТОО «Green City».



Как отмечают местные жители, сухие деревья стоят на этом месте уже не менее трех лет.Вопрос необходимости спилить деревья горожане подняли на прошлой неделе, 15 мая. Наш корреспондент осмотрел местность.