Макаронные изделия в Мангистау за год подорожали почти вдвое

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Как сообщает портал, среди регионов страны самое заметное удорожание макаронных изделий было отмечено в Западно-Казахстанской области: на 61,7 процента.
Значительный рост цен также был зафиксирован в Павлодарской области, там стоимость макарон выросла на 43,7 процента, в Мангистауской области, где рост произошёл на 43,5 процента и Атырауской области с показателем 42,4 процента.
Меньше всего цены на макаронные изделия выросли в Акмолинской области, однако и это внушительные плюс 15,7 процента за год. Следом идут Алматинская область - на 17,5 процента, а также Шымкент - на 24,3 процента и Алматы - на 24,6 процента.
Напомним, бутилированная вода выросла в цене в Мангистау. Минеральная вода в нашем регионе подорожала на 27,6 процента за год.
Значительный рост цен также был зафиксирован в Павлодарской области, там стоимость макарон выросла на 43,7 процента, в Мангистауской области, где рост произошёл на 43,5 процента и Атырауской области с показателем 42,4 процента.
Меньше всего цены на макаронные изделия выросли в Акмолинской области, однако и это внушительные плюс 15,7 процента за год. Следом идут Алматинская область - на 17,5 процента, а также Шымкент - на 24,3 процента и Алматы - на 24,6 процента.
Напомним, бутилированная вода выросла в цене в Мангистау. Минеральная вода в нашем регионе подорожала на 27,6 процента за год.
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