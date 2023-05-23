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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 217

Макаронные изделия в Мангистау за год подорожали почти вдвое

Цены на макаронные изделия в Казахстане по итогам апреля текущего года выросли сразу на 30,5 процента за год. Значительный рост цен также был зафиксирован в Павлодарской, Мангистауской и Атырауской областях. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
Как сообщает портал, среди регионов страны самое заметное удорожание макаронных изделий было отмечено в Западно-Казахстанской области: на 61,7 процента.

Значительный рост цен также был зафиксирован в Павлодарской области, там стоимость макарон выросла на 43,7 процента, в Мангистауской области, где рост произошёл на 43,5 процента и Атырауской области с показателем 42,4 процента.

Меньше всего цены на макаронные изделия выросли в Акмолинской области, однако и это внушительные плюс 15,7 процента за год. Следом идут Алматинская область - на 17,5 процента, а также Шымкент - на 24,3 процента и Алматы - на 24,6 процента.

Макаронные изделия в Мангистау за год подорожали почти вдвое


Напомним, бутилированная вода выросла в цене в Мангистау. Минеральная вода в нашем регионе подорожала на 27,6 процента за год.



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