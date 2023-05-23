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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:17

Просмотров: 699

Экс-аким Каракиянского района назначен региональным инспектором Правительства РК

Кыдырберды Беков назначен региональным инспектором Правительства РК. Об этом сообщил политолог Ербол Едилов в своём Telegram-канале @yyedilov.

Фото из архива
В Telegram-канале @yyedilov появилась информация о новом назначении экс-акима Каракиянского района.

- Региональным инспектором Правительства РК назначен Кыдырберды Беков, экс-аким Каракиянского района Мангистауской области,- говорится в сообщении.

Для справки:

Кыдырберди Андирович Беков родился в 1977 году. Закончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата по специальности земельный кадастр, инженер-кадастровик. С 2011 года член партии «Нур Отан».

С 2001 по 2004 годы работал в АО «ММГ», ДГП «Мангистау НПЦзем».

С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в Мангистауском областном комитете по управлению земельными ресурсами, в управлении земельных отношений Мангистауской области, в организационно-контрольном отделе аппарата акима Мангистауской области.

С февраля 2010 года по ноябрь 2011 года работал акимом Баскудукского сельского округа Мунайлинского района Мангистауской области.
С ноября 2011 года был назначен заместителем акима Каракиянского района.

С декабря 2017 года назначен исполняющим обязанности акима Каракиянского района.

В 2018 году Кыдырберди Беков стал акимом Каракиянского района.



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