Экс-аким Каракиянского района назначен региональным инспектором Правительства РК

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В Telegram-канале @yyedilov появилась информация о новом назначении экс-акима Каракиянского района.
- Региональным инспектором Правительства РК назначен Кыдырберды Беков, экс-аким Каракиянского района Мангистауской области,- говорится в сообщении.
Для справки:
Кыдырберди Андирович Беков родился в 1977 году. Закончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата по специальности земельный кадастр, инженер-кадастровик. С 2011 года член партии «Нур Отан».
С 2001 по 2004 годы работал в АО «ММГ», ДГП «Мангистау НПЦзем».
С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в Мангистауском областном комитете по управлению земельными ресурсами, в управлении земельных отношений Мангистауской области, в организационно-контрольном отделе аппарата акима Мангистауской области.
С февраля 2010 года по ноябрь 2011 года работал акимом Баскудукского сельского округа Мунайлинского района Мангистауской области.
С ноября 2011 года был назначен заместителем акима Каракиянского района.
С декабря 2017 года назначен исполняющим обязанности акима Каракиянского района.
В 2018 году Кыдырберди Беков стал акимом Каракиянского района.
- Региональным инспектором Правительства РК назначен Кыдырберды Беков, экс-аким Каракиянского района Мангистауской области,- говорится в сообщении.
Для справки:
Кыдырберди Андирович Беков родился в 1977 году. Закончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата по специальности земельный кадастр, инженер-кадастровик. С 2011 года член партии «Нур Отан».
С 2001 по 2004 годы работал в АО «ММГ», ДГП «Мангистау НПЦзем».
С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в Мангистауском областном комитете по управлению земельными ресурсами, в управлении земельных отношений Мангистауской области, в организационно-контрольном отделе аппарата акима Мангистауской области.
С февраля 2010 года по ноябрь 2011 года работал акимом Баскудукского сельского округа Мунайлинского района Мангистауской области.
С ноября 2011 года был назначен заместителем акима Каракиянского района.
С декабря 2017 года назначен исполняющим обязанности акима Каракиянского района.
В 2018 году Кыдырберди Беков стал акимом Каракиянского района.
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