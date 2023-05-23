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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 665

Аэропорт Актау не будет обслуживать рейсы два дня

Временное прекращение обслуживания рейсов связано с проведением срочных ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в авиакомпании FlyArystan.

Фото из архива Lada.kz
Авиакомпания FlyArystan распространила сегодня, 23 мая 2023 года, сообщение о том, что 24 и 25 мая аэропорт Актау с 10:00 до 20:00 не будет принимать рейсы.

- Аэропорт в г.Актау закрывается на ремонтные работы взлетно-посадочной полосы 24, 25 мая 2023 года с 10:00 до 20:00. Актуальная информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании. Просим обратить ваше внимание, что данные изменения произошли не по вине и вне контроля авиакомпании. FlyArystan поддерживает аэропорт г. Актау в их стремлении обеспечить безопасность полётов, однако мы сожалеем, что позднее уведомление от аэропорта г. Актау повлияло на Ваши планы, - говорится в распространённом сообщении.



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