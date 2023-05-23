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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 2050

Дорогу закроют на несколько дней в Актау: водителей просят запланировать маршрут заранее

Для реализации проекта реконструкции автомобильной дороги от центра «Хонда» до железнодорожного переезда Умирзак будет закрыт проезд для транспорта. Об этом сообщили в акимате Актау.

Схема акимата Актау
Автомобильная дорога от центра «Хонда» до железнодорожного переезда Умирзак будет закрыта в соответствии со следующими этапами:

Первый этап: 24 мая 2023 года с 06:00 до 23:00 дорога от пересечения с 1-м микрорайоном (ADVER) до пересечения с гостиницей «Рахат».

25 мая 2023 года с 06:00 до 09:00 - дорога на перекрёстке отеля «Рахат».

Второй этап: с 25 мая 2023 по 2 июня 2023 частично будет перекрыт участок дороги от пересечения с гостиницей «Рахат» (1-й микрорайон) до железнодорожного переезда Умирзак.

- Просим горожан и транспортные организации заранее пересмотреть маршруты проезда автотранспорта, чтобы избежать заторов на данном участке, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 2 )

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fox1167 (Посетители) Сегодня, 20:39
с 25 мая 2023 по 2 июня 2023 частично будет перекрыт участок дороги от пересечения с гостиницей «Рахат» (1-й микрорайон) до железнодорожного переезда Умирзак.

Хватит ерундой заниматься! Там новая дорога! Что вы там собираетесь реконструировать? Деньги лишние? Лучше бы обратили внимание на дорогу, ведущую от Приозёрного до МАЭКа (от светофора у компании "Nomad" до светофора у ТЭЦ-1), вот где дорога ушатана в хлам! Или большим чиновникам, едущим на Риксос, там не попути?
 
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  • kolu411
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 19:07
Там четыре полосы(4),не так давно уложенные, и закрывают полностью на неделю((.
 
 

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