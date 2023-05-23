Дорогу закроют на несколько дней в Актау: водителей просят запланировать маршрут заранее

Автомобильная дорога от центра «Хонда» до железнодорожного переезда Умирзак будет закрыта в соответствии со следующими этапами:



Первый этап: 24 мая 2023 года с 06:00 до 23:00 дорога от пересечения с 1-м микрорайоном (ADVER) до пересечения с гостиницей «Рахат».



25 мая 2023 года с 06:00 до 09:00 - дорога на перекрёстке отеля «Рахат».



Второй этап: с 25 мая 2023 по 2 июня 2023 частично будет перекрыт участок дороги от пересечения с гостиницей «Рахат» (1-й микрорайон) до железнодорожного переезда Умирзак.



- Просим горожан и транспортные организации заранее пересмотреть маршруты проезда автотранспорта, чтобы избежать заторов на данном участке, - сообщили в акимате Актау.