Лучшего пожарного выбрали в Мангистау

В Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области ежегодно проводится смотр-конкурс «Лучший по профессии», который позволяет выявить лучших специалистов среди пожарных, начальников караулов и командиров отделений.По данным ведомства, в результате упорной борьбы победителями в этом году стали:- в номинации «Лучший пожарный» стал сержант гражданской защиты пожарной части № 12 Елтай Ералиев;- в номинации «Лучший командир отделения» - сержант гражданской защиты, командир отделения ПЧ-6 Есполат Изтелиев;- в номинации «Лучший начальник караула» стал капитан гражданской защиты Нуржан Орынбасаров, начальник караула СПЧ-2.- Наши сотрудники должны не только быть в хорошей физической форме, но и иметь крепкие теоретические знания, поэтому первоначальным этапом соревнований стала оценка теоретических знаний. Каждому конкурсанту предстояло ответить на билет, состоящий из 20 вопросов по тактической и технической подготовке, газодымозащитной службе, охране труда и оказанию первой помощи. По итогам смотра-конкурса участники из 13 пожарных частей Службы пожаротушения показали хорошие результаты, проявили выносливость, силу и характер, - рассказали в ведомстве.Самыми захватывающими этапами стали этапы надевания боевой одежды, самоспасания с помощью спасательной веревки по штурмовой лестнице из окна четвёртого этажа учебной башни.