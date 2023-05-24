На конфискованные у коррупционеров деньги в Мангистау построят четыре школы

Фото из архива Lada.kz
В документе, опубликованном на сайте Министерства просвещения РК, указано, что всего в Мангистау за счёт средств коррупционеров построят четыре школы.
- школа в 18 микрорайоне на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 849 763 тенге);
- школа в 19А микрорайоне на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 708 206 тенге, скорректированная - 5 590 921 тенге);
- школа в селе Кызылтобе на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 271 257 тенге);
- школа в жилом массиве Алау сельского округа Баскудук на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 795 872 тенге, скорректированная - 5 248 926 тенге);
Сообщается, что все эти объекты находятся на стадии завершения, однако в апреле 2023 года стало известно, что строительство двух школ в Актау приостановлено. Связано это с подорожанием строительных материалов. Об этом сообщал заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Махмуд Калжанов.
Напомним, направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании от 1 сентября 2022 года.
- школа в 18 микрорайоне на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 849 763 тенге);
- школа в 19А микрорайоне на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 708 206 тенге, скорректированная - 5 590 921 тенге);
- школа в селе Кызылтобе на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 271 257 тенге);
- школа в жилом массиве Алау сельского округа Баскудук на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 795 872 тенге, скорректированная - 5 248 926 тенге);
Сообщается, что все эти объекты находятся на стадии завершения, однако в апреле 2023 года стало известно, что строительство двух школ в Актау приостановлено. Связано это с подорожанием строительных материалов. Об этом сообщал заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Махмуд Калжанов.
Напомним, направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании от 1 сентября 2022 года.