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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 990

На конфискованные у коррупционеров деньги в Мангистау построят четыре школы

Министерство просвещения РК опубликовало список школ, которые будут построены в этом году на средства, конфискованные у коррупционеров. В Актау будут построены две школы - в 19А и 18 микрорайонах. Ранее сообщалось, что строительство этих школ приостановлено из-за скачка цен на материалы.

Фото из архива Lada.kz
В документе, опубликованном на сайте Министерства просвещения РК, указано, что всего в Мангистау за счёт средств коррупционеров построят четыре школы.

- школа в 18 микрорайоне на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 849 763 тенге);
- школа в 19А микрорайоне на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 708 206 тенге, скорректированная - 5 590 921 тенге);
- школа в селе Кызылтобе на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 271 257 тенге);
- школа в жилом массиве Алау сельского округа Баскудук на 1200 мест (первоначальная стоимость по ПСД - 3 795 872 тенге, скорректированная - 5 248 926 тенге);

Сообщается, что все эти объекты находятся на стадии завершения, однако в апреле 2023 года стало известно, что строительство двух школ в Актау приостановлено. Связано это с подорожанием строительных материалов. Об этом сообщал заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Махмуд Калжанов.

Напомним, направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании от 1 сентября 2022 года.



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Комментарии ( 3 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 15:26
....Это, что типа из одного кармана коррупционера убыло, а в другой карман нового коррупционера прибыло beer2 из-за очередного распила бюджетных средств applause это Казахстан детка... chih
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:00
А сколько денег не конфисковали?
 
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  • Ingul
 Sembay (Посетители) Сегодня, 12:58
И такие же местные коррупционеры из этих денег будут иметь свои откаты dance, потому что работают те же люди, которые раньше помогали и способствовали воровать!!!!
Эти скоты ничем не брезгуют, у наших детей будут воровать stena
Все по старой схеме: Из-за откатов не тот кафель положат, не те столы поставят и т.д. Зато чиновники подправят свои финансовые положения.
Горько, но правда!
 
 

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