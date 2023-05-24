Жители 14 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах

В редакцию Lada.kz поступают жалобы от жителей 14 микрорайона по поводу изношенного состояния дорог.- Внутри микрорайона все дороги в ямах. Мы ждём, когда очередь ямочного ремонта дойдёт до 14 микрорайона. Просим чиновников обратить внимание на состояние дорог в нашем микрорайоне, - говорят горожане.В городском отделе ЖКХ сообщили, что ямочный ремонт в 14 микрорайоне будет сделан согласно графику, после проведения ремонтных работ в 15 микрорайоне.График работ в городской администрации пообещали предоставить позже.Также в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали про ямочный ремонт внутримикрорайоных дорог. По их данным, составлен дефектный акт по ремонту автодорог и уже ведутся работы.- По итогам конкурса государственных закупок по «Содержанию автодорог и ямочного ремонта» на 2023 год работы будет производить ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Договор вступил в силу с 1 мая 2023 года, и с этого момента производятся ямочные работы. На данный момент отремонтировано более 2760,78 квадратных метров дорог, - сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.