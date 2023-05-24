Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Мая
+20...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 441.74 KZT
  • €1 = 476.15 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 128

Жители 14 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах

Жители 14 микрорайона Актау жалуются на плачевное состояние внутримикрорайонных дорог. Людей волнует, когда же, наконец, власти возьмутся за ремонт ям. В Актауском городском акимате прокомментировали жалобу горожан.

Фото жителей 14 микрорайона
В редакцию Lada.kz поступают жалобы от жителей 14 микрорайона по поводу изношенного состояния дорог.

- Внутри микрорайона все дороги в ямах. Мы ждём, когда очередь ямочного ремонта дойдёт до 14 микрорайона. Просим чиновников обратить внимание на состояние дорог в нашем микрорайоне, - говорят горожане.

Жители 14 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах


Жители 14 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах


Жители 14 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах


Жители 14 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах


Жители 14 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах


В городском отделе ЖКХ сообщили, что ямочный ремонт в 14 микрорайоне будет сделан согласно графику, после проведения ремонтных работ в 15 микрорайоне.
График работ в городской администрации пообещали предоставить позже.

Также в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали про ямочный ремонт внутримикрорайоных дорог. По их данным, составлен дефектный акт по ремонту автодорог и уже ведутся работы.

- По итогам конкурса государственных закупок по «Содержанию автодорог и ямочного ремонта» на 2023 год работы будет производить ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Договор вступил в силу с 1 мая 2023 года, и с этого момента производятся ямочные работы. На данный момент отремонтировано более 2760,78 квадратных метров дорог, - сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика