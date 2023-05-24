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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 193

Не соблюдали ПДД и перевозили несовершеннолетних: 20 мотоциклов водворены на штрафстоянку в Актау

Полицейские привлекли к административной ответственности мотоциклистов и мопедистов. Почти 20 двухколёсных транспортных средств водворены на штрафную стоянку, сообщает управление полиции Актау.

Кадр видеоролика
Как отмечают стражи порядка, немало владельцев мотоциклов воспринимают двухколёсный транспорт как средство развлечения. Не единичны случаи, когда полицейские останавливали водителей мотоциклов без соответствующих документов, без номерных знаков и средств защиты.

- Установлено, что один из управлявших мотоциклом не имел специального головного убора, а другой перевозил несовершеннолетних пассажиров. Профилактика правонарушений, совершаемых водителями мотоциклов и скутеров, ведётся в ходе ежедневного патрулирования, рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий. Следует помнить, что все участники дорожного движения должны одинаково соблюдать правила, независимо от категории транспортного средства. Также нельзя забывать об ответственности за нарушение тишины после 23:00, - отметили правоохранители.



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