Не соблюдали ПДД и перевозили несовершеннолетних: 20 мотоциклов водворены на штрафстоянку в Актау

Как отмечают стражи порядка, немало владельцев мотоциклов воспринимают двухколёсный транспорт как средство развлечения. Не единичны случаи, когда полицейские останавливали водителей мотоциклов без соответствующих документов, без номерных знаков и средств защиты.



- Установлено, что один из управлявших мотоциклом не имел специального головного убора, а другой перевозил несовершеннолетних пассажиров. Профилактика правонарушений, совершаемых водителями мотоциклов и скутеров, ведётся в ходе ежедневного патрулирования, рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий. Следует помнить, что все участники дорожного движения должны одинаково соблюдать правила, независимо от категории транспортного средства. Также нельзя забывать об ответственности за нарушение тишины после 23:00, - отметили правоохранители.