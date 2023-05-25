Президент сказал о готовности реконструировать «узкие места» в железнодорожной сети Бейнеу-Мангистау и на участке дороги Бейнеу-Шалкар

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможности наращивать грузопоток, используя действующую инфраструктуру.



- Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать «узкие места» в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангистау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты – Аягоз. Её запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая, - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства сегодня, 25 мая, прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.



В расширенном заседании Совета наряду с Президентом Казахстана принимают участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.



Кроме этого посредством видеосвязи участвуют государства – наблюдатели при ЕАЭС – Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также приглашенный гость – Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.