Информацию о запуске камер «Сергек» в Актау назвали фейком

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В соцсети распространилась информация о том, что с 26 мая на дорогах Актау запущена система «Сергек» - интеллектуальная система видеоконтроля, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города.
Полиция Мангистау прокомментировала эту информацию.
- Информация, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности. Во время включения системы жителям региона в обязательном порядке будет предоставлена информация. Поэтому призываю жителей региона доверять только официальным источникам информации, - сообщила официальный представитель департамента полиции Мангистауской области Гульшара Бастаубаева.
Ранее сообщалось, что местные власти заранее известят население о предварительном запуске проекта «Сергек». Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения. Система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» будет установлена в Актау и в Мунайлинском районе.
Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? Ответы на эти вопросы читайте здесь.
Полиция Мангистау прокомментировала эту информацию.
- Информация, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности. Во время включения системы жителям региона в обязательном порядке будет предоставлена информация. Поэтому призываю жителей региона доверять только официальным источникам информации, - сообщила официальный представитель департамента полиции Мангистауской области Гульшара Бастаубаева.
Ранее сообщалось, что местные власти заранее известят население о предварительном запуске проекта «Сергек». Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения. Система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» будет установлена в Актау и в Мунайлинском районе.
Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? Ответы на эти вопросы читайте здесь.