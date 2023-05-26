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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 1473

Информацию о запуске камер «Сергек» в Актау назвали фейком

В социальных сетях появилась информация, что в Актау уже начали работать камеры «Сергек». В некоторых рассылках говорится о том, что нарушителям в скором времени начнут приходить штрафы. В департаменте полиции Мангистауской области опровергли эту информацию.

Фото из доступных источников
В соцсети распространилась информация о том, что с 26 мая на дорогах Актау запущена система «Сергек» - интеллектуальная система видеоконтроля, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города.

Полиция Мангистау прокомментировала эту информацию.

- Информация, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности. Во время включения системы жителям региона в обязательном порядке будет предоставлена информация. Поэтому призываю жителей региона доверять только официальным источникам информации, - сообщила официальный представитель департамента полиции Мангистауской области Гульшара Бастаубаева.

Ранее сообщалось, что местные власти заранее известят население о предварительном запуске проекта «Сергек». Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения. Система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» будет установлена в Актау и в Мунайлинском районе.

Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? Ответы на эти вопросы читайте здесь.



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Комментарии ( 3 )

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  • синдбад
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 16:39
Ух как нарушители встрепенулись, а ездить по правилам не пробовали? Напокупали все права себе...

А переходить дорогу по правилам не пробовали? Клоунов из пешеходов не меньше чем за рулем ездит.
 
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  • ЛШП
  • Empro
  • Око
  • Ohotnik
 Argallo (Посетители) Сегодня, 15:09
Ух как нарушители встрепенулись, а ездить по правилам не пробовали? Напокупали все права себе...
 
-1
  • Empro
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Галина63
  • ЛШП
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 15:02
И это не удивительно у нас всё,что касается всякого рода камер наружного наблюдения в особенности на Приморской набережной всё это сплошные фейки и если даже когда-нибудь эти камеры Сергек заработают и то не факт,что на постоянной основе boyan будут потом как гирлянды висеть на центральных улицах,а толку от них будет никакого bazar это как с громкоговорителями уличными часть из них вообще не были подключены к сети burumburum
 
 

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