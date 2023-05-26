В Актау начались сборы военнообязанных

Основной целью воинских сборов являются: повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.В течение десяти дней с участниками сборов будут проводиться учебно-методические занятия по всем предметам боевой подготовки под руководством опытных военнослужащих. Военнообязанные должны изучить основы боевой подготовки и военного дела, освоить отдельные военные специальности, вооружение и технику. По завершении предусмотрена сдача экзаменов и зачетов для подтверждения освоения учебной программы сборов и соответствия военно-учетным специальностям и должностям, на которые могут назначить в военное время. Успешно окончившим программу военно-обученного резерва присваиваются очередные воинские звания.Сборы будут проходить под руководством командира бригады территориальной обороны Мангистауской области полковника Абдрахмана Сакенова.- Начальным этапом подготовки военнообязанными будет проводиться одиночная подготовка, после чего они приступят к слаживанию в составе подразделений, после восстановления навыков по военно-учетным специальностям, они примут участие в командно-штабном учении, - отметил командир бригады территориальной обороны полковник Абдрахман Сакенов.Нурбол Жумабай, сержант запаса, рассказал, что, получив повестку, сразу прибыл в назначенное время в управление по делам обороны Актау.- Далее мы поехали в пункт приема личного состава, где получили обмундирование, а также все необходимое военное снаряжение, всех военнообязанных полностью обеспечили. Если рассказать про себя, срочную воинскую службу в 2007 году проходил в бригаде морской пехоты в должности командира отделения роты огневой поддержки 1 батальона морской пехоты. Думаю, что данные сборы помогут мне вспомнить ранее полученные навыки, ведь сейчас нам вновь довелось встать в армейский строй. Родные отнеслись к этому с пониманием: они знают, что я сержант запаса и в случае необходимости могу быть призван. Считаю, что каждый мужчина должен быть готов защитить свою Родину в любой момент. Это очень важно, особенно в современных реалиях, - рассказал Нурбол Жумабай.Следует отметить, на период воинских сборов, включая время следования в пути до воинской части и обратно, за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, выплачивается средняя заработная плата за счет республиканского бюджета.Воинские сборы - мероприятия, проводимые органами военного управления для военной подготовки, приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными. Во время воинских сборов осуществляется призыв военнообязанных в воинские части.