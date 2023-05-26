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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:55

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МВД опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях в Мангистау

Информацию о фактах распространения наркотиков и размещения закладок предлагается направлять, позвонив по указанному номеру телефона, через мобильное приложение «102» или Е-Өтініш. Также граждане могут обратиться непосредственно в департамент по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел.

Фото из архива Lada.kz
В МВД сообщили, что полиция обращает серьезное внимание на борьбу с наркотиками, особенно с их синтетическими видами. Вместе с тем, учитывая современные технологии, способы распространения наркотиков и вовлечения в преступную деятельность лиц, министерство рассчитывает на содействие и поддержку неравнодушных граждан.

Для этого полицейские опубликовали номера для сообщений о наркопреступлениях. Жители Мангистау могут позвонить по номеру: 8 (7292) 47-50-64.

- Любая информация будет принята дежурным сотрудником подразделения по противодействию наркопреступности, проверена с принятием мер экстренного реагирования, - сообщили в ведомстве.

Также в департаменте полиции Мангистауской области сегодня, 26 мая, сообщили о том, что в регионе стартовал месячник по борьбе с наркопреступностью. В этот период в области пройдут различные мероприятия, направленные на противодействие этой проблеме.



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