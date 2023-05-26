МВД опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях в Мангистау

В МВД сообщили, что полиция обращает серьезное внимание на борьбу с наркотиками, особенно с их синтетическими видами. Вместе с тем, учитывая современные технологии, способы распространения наркотиков и вовлечения в преступную деятельность лиц, министерство рассчитывает на содействие и поддержку неравнодушных граждан.



Для этого полицейские опубликовали номера для сообщений о наркопреступлениях. Жители Мангистау могут позвонить по номеру: 8 (7292) 47-50-64.



- Любая информация будет принята дежурным сотрудником подразделения по противодействию наркопреступности, проверена с принятием мер экстренного реагирования, - сообщили в ведомстве.



Также в департаменте полиции Мангистауской области сегодня, 26 мая, сообщили о том, что в регионе стартовал месячник по борьбе с наркопреступностью. В этот период в области пройдут различные мероприятия, направленные на противодействие этой проблеме.