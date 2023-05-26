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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 1505

На месторождении Кашаган произошло ЧП

Компания NCOC подтвердила, что в ходе очередного отбора проб флюида из межколонного пространства «А» двух нагнетательных скважин морского комплекса месторождения Кашаган было обнаружено присутствие газа сероводорода, передает МИА «Казинформ».

фото с сайта www.kbv.kz
Оператор Северо-Каспийского проекта по разработке морского месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря подтвердил факт ЧП, передает МИА «Казинформ».

В компании NCOC сообщили, что в ходе очередного отбора проб флюида из межколонного пространства «А» двух нагнетательных скважин морского комплекса месторождения Кашаган было обнаружено присутствие газа сероводорода. При этом в ходе эксплуатации этих скважин не отмечалось каких-либо отклонений от нормальных рабочих параметров.

Компания 20 мая закрыла скважины с целью проверки их целостности и одновременно работает над программой дальнейшего исследования.

Также сообщается, что с 20 мая был уменьшен объем закачиваемого обратно под землю газа и объем добываемой нефти на период выполнения проверки.



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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 18:11
Вот и причина многолетней травли птиц, тюленей и рыбы видно скрывать уже стало невозможно и господа пиндосы засуетились начали с полуправды так как за причинение вреда экологии может быть придется ответить
 
 

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