Забытый уголок: Кто займётся благоустройством парка «Акбота» в Актау

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Подрядная организация «Alash construction», занимающаяся благоустройством города, в апреле отремонтировала сломанную брусчатку в парке «Акбота».
Сейчас брусчатка снова местами сломана.
Как выглядит на сегодня городской парк, можно посмотреть в фотоистории Забытый уголок: Как «живёт» «Акбота» в Актау.
Сейчас брусчатка снова местами сломана.
- Малые архитектурные формы, расположенные в парке, в скором времени отремонтирует «Alash construction». Работа будет проведена согласно графику, - отметили чиновники.
Как выглядит на сегодня городской парк, можно посмотреть в фотоистории Забытый уголок: Как «живёт» «Акбота» в Актау.