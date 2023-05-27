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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:05

Просмотров: 553

Забытый уголок: Кто займётся благоустройством парка «Акбота» в Актау

В городском акимате назвали компанию, которая будет заниматься благоустройством парка.

Фото автора
Подрядная организация «Alash construction», занимающаяся благоустройством города, в апреле отремонтировала сломанную брусчатку в парке «Акбота».
Сейчас брусчатка снова местами сломана.

Забытый уголок: Кто займётся благоустройством парка «Акбота» в Актау

Забытый уголок: Кто займётся благоустройством парка «Акбота» в Актау


- Малые архитектурные формы, расположенные в парке, в скором времени отремонтирует «Alash construction». Работа будет проведена согласно графику, - отметили чиновники.


Забытый уголок: Кто займётся благоустройством парка «Акбота» в Актау

Забытый уголок: Кто займётся благоустройством парка «Акбота» в Актау


Как выглядит на сегодня городской парк, можно посмотреть в фотоистории Забытый уголок: Как «живёт» «Акбота» в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:24
Думаю что всё делов названии. Не зря говорят что как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Какое отношение имеет белый верблюжёнок к буйной зелени городского парка? Интересно, кто вообще додумался назвать парк "кораблём пустыни", у кого возникла такая бредовая ассоциация совместить пустыню и наш городской приморский парк? Кто первоисточник? Откуда растут ноги?

Жить нужно непременно хорошо
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:19
Позорище акимата,а не парк...Парк печали-по типу Чернобыльского....Только там-одна сплошная зелень,а объединяет их одно-нерабочее колесо обозрения (Чернобыль).А у нас- это колесо оборзения...Просто памятник бестолковости..
 
 

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