Известный имам встретится с жителями Мангистау

- Основная цель встречи - дифференциация причин и следствий увеличения доли молодёжи, придерживающейся чуждого течения, пропаганда ценностей религии, гармонично сочетающихся с национальными традициями, повышение религиозной грамотности населения, - говорит организатор, руководитель молодёжного театра «JasArt» Алия Исаева.

Встреча состоится 1 июня в Доме культуры имени Фаризы Онгарсыновой Мунайлинского района в 14:00. С жителями Актау он встретится в этот же день в 18:00 в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина. В Жанаозе запланирован приём 2 июня в 16:00 в Доме культуры «Мунайшы».Кроме того, 31 мая в 15:00 часов в молодёжном центре и Доме творчества школьников города Жанаозен состоится встреча с религиоведом, теологом, кандидатом философских наук Кеншиликом Тышканулы. А 1 июня в 20:00 в АО «Каражанбас» пройдёт встреча с учёным, абаеведом Омаром Жалелом.Мероприятия пройдут при содействии Центра поддержки гражданских инициатив молодёжного театра «JasArt» и управления по делам религий Мангистауской области.Нурлан Байжигитулы является известным имамом, религиоведом, теологом и психологом. В мае этого года он возглавил мечеть имени Ырыскелди-кажы.