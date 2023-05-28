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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:41

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Известный имам встретится с жителями Мангистау

Встречу с населением, как сообщили в ЦОК региона, проведёт популярный в социальных сетях имам Нурлан Байжигитулы.

Имам Нурлан Байжигитулы. Фото из доступных источников
Встреча состоится 1 июня в Доме культуры имени Фаризы Онгарсыновой Мунайлинского района в 14:00. С жителями Актау он встретится в этот же день в 18:00 в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина. В Жанаозе запланирован приём 2 июня в 16:00 в Доме культуры «Мунайшы».

- Основная цель встречи - дифференциация причин и следствий увеличения доли молодёжи, придерживающейся чуждого течения, пропаганда ценностей религии, гармонично сочетающихся с национальными традициями, повышение религиозной грамотности населения, - говорит организатор, руководитель молодёжного театра «JasArt» Алия Исаева.


Кроме того, 31 мая в 15:00 часов в молодёжном центре и Доме творчества школьников города Жанаозен состоится встреча с религиоведом, теологом, кандидатом философских наук Кеншиликом Тышканулы. А 1 июня в 20:00 в АО «Каражанбас» пройдёт встреча с учёным, абаеведом Омаром Жалелом.

Мероприятия пройдут при содействии Центра поддержки гражданских инициатив молодёжного театра «JasArt» и управления по делам религий Мангистауской области.

Нурлан Байжигитулы является известным имамом, религиоведом, теологом и психологом. В мае этого года он возглавил мечеть имени Ырыскелди-кажы.

Известный имам встретится с жителями Мангистау



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