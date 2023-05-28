Возвели и забросили: что будет с клиникой у торгового центра в Актау

- Внутренние монтажные работы в полном объёме не завершены, из-за этого есть проблемы по запуску данного объекта, - отметили чиновники.

По словам жителей 14 микрорайона, несколько лет назад начали строительство медицинской клиники возле торгового центра «Астана».Здание возвели, но уже третий год территория огорожена и пустует.В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что на сегодняшний день собственником земельного участка является «А+medical A».Когда откроется клиника, не сообщается.