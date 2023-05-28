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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 1012

Возвели и забросили: что будет с клиникой у торгового центра в Актау

Вопрос по заброшенному объекту у торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне подняли горожане.

Фото автора
По словам жителей 14 микрорайона, несколько лет назад начали строительство медицинской клиники возле торгового центра «Астана».

Возвели и забросили: что будет с клиникой у торгового центра в Актау


Здание возвели, но уже третий год территория огорожена и пустует.

Возвели и забросили: что будет с клиникой у торгового центра в Актау

Возвели и забросили: что будет с клиникой у торгового центра в Актау


В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что на сегодняшний день собственником земельного участка является «А+medical A».

- Внутренние монтажные работы в полном объёме не завершены, из-за этого есть проблемы по запуску данного объекта, - отметили чиновники.


Когда откроется клиника, не сообщается.



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Комментарии ( 3 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 15:15
Так самой компании которая возводила эту клинику уже давным давно нету boyan и соответственно это безхозное здание должно было быть возвращено городу или предложить тому же Нейрону, Чакур или Intertech или другим мед клиникам для их расширения...
 
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  • Космос
  • Tankushka
 БО (Посетители) Сегодня, 15:09
Чей светлый ум дал разрешение строить такое здание на лестнице ?
 
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  • Кинст
 elek (Посетители) Сегодня, 14:26
Возвели и забросили: что будет с клиникой у торгового центра в Актау

Ничего не будет - само развалится, здание уже требует кап.ремонта.
 
 

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