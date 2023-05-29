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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:57

Просмотров: 5

В Актау запущены автобусы до «Теплого пляжа»

С 29 мая 2023 года автобусный маршрут №6 будет доставлять жителей и гостей Актау до «Теплого пляжа», сообщает акимат города.

Фото акимата Актау
По словам руководителя Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхата Нурмухана, автобус начинает свой путь из 36 микрорайона и следует до базы отдыха «Tree of Life».

- Этот маршрут перевозит пассажиров 3 раза в день. Хочу отметить, что по случаю 1 июня - Дня защиты детей - на этом маршруте дети могут бесплатно доехать до точки назначения, - отметил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

Время курсирования автобуса №6: 9:00-10:20, 11:40-13:20 и 18:20-19:20.


В Актау запущены автобусы до «Теплого пляжа»


Ақтау - «Tree of Life»:

09:00 - 10:20
11:40 - 13:20
18:20 - 19:20



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