В Актау запущены автобусы до «Теплого пляжа»

Фото акимата Актау
По словам руководителя Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхата Нурмухана, автобус начинает свой путь из 36 микрорайона и следует до базы отдыха «Tree of Life».
- Этот маршрут перевозит пассажиров 3 раза в день. Хочу отметить, что по случаю 1 июня - Дня защиты детей - на этом маршруте дети могут бесплатно доехать до точки назначения, - отметил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.
Время курсирования автобуса №6: 9:00-10:20, 11:40-13:20 и 18:20-19:20.
Ақтау - «Tree of Life»:
09:00 - 10:20
11:40 - 13:20
18:20 - 19:20
- Этот маршрут перевозит пассажиров 3 раза в день. Хочу отметить, что по случаю 1 июня - Дня защиты детей - на этом маршруте дети могут бесплатно доехать до точки назначения, - отметил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.
Время курсирования автобуса №6: 9:00-10:20, 11:40-13:20 и 18:20-19:20.
Ақтау - «Tree of Life»:
09:00 - 10:20
11:40 - 13:20
18:20 - 19:20
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