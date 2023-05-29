В Актау запущены автобусы до «Теплого пляжа»

По словам руководителя Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхата Нурмухана, автобус начинает свой путь из 36 микрорайона и следует до базы отдыха «Tree of Life».- Этот маршрут перевозит пассажиров 3 раза в день. Хочу отметить, что по случаю 1 июня - Дня защиты детей - на этом маршруте дети могут бесплатно доехать до точки назначения, - отметил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.