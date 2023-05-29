«Что хотим, то и делаем»: волонтеры возмутились поведением отдыхающих в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау

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Члены волонтёрского движения «Клуб добряков Актау» в социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как в ущелье Ыбыкты Сай отдыхающие развели костер для жарки шашлыков и устроили пикник.
- На экскурсии 28 мая в Ыбыкты Сай столкнулись с очередным варварским отношением к нашей природе. Закрыв проход в каньон, отдыхающие развели костер для жарки шашлыков. На наше вежливое замечание, что так нельзя, разгорелся скандал с постановкой нас на место: «Наша земля, что хотим, то и делаем». Им не стыдно. А мне стыдно и перед туристами, которые приехали из других стран и регионов нашего Казахстана, и перед нашей природой, - говорится в сообщении волонтеров.
Волонтёры вновь призывают запретить приготовление еды на природе в Мангистау и ввести за это штраф.
- Это наносит огромнейший урон природе и портит вид этих загадочных мест. Вы хотите возвращаться в те места, где, грубо говоря, настоящий «срач»? Вам правда приятно на это смотреть? Такой бардак происходит во всех знаменитых точках нашего региона. Люди настолько безразличны, бесконтрольны, эгоистичны, хамство и невоспитанность просто зашкаливают. И ведь это жители Мангистау! Но почему же такое наплевательское отношение? Никто из соседних стран не приезжает в эти укромные уголки с казанами, мангалами. Я уже не говорю о мусоре, бутылках от пива, водки, пластике, - отмечают волонтеры.
Ранее члены волонтёрского движения «Клуб добряков Актау» в социальных сетях опубликовали видео последствий отдыха жителей в поселке Акшукур. На кадрах запечатлены горы мусора и следы от костра. Волонтеры призывают ввести запрет на приготовление еды на территории достопримечательностей Мангистау.
- На экскурсии 28 мая в Ыбыкты Сай столкнулись с очередным варварским отношением к нашей природе. Закрыв проход в каньон, отдыхающие развели костер для жарки шашлыков. На наше вежливое замечание, что так нельзя, разгорелся скандал с постановкой нас на место: «Наша земля, что хотим, то и делаем». Им не стыдно. А мне стыдно и перед туристами, которые приехали из других стран и регионов нашего Казахстана, и перед нашей природой, - говорится в сообщении волонтеров.
Волонтёры вновь призывают запретить приготовление еды на природе в Мангистау и ввести за это штраф.
- Это наносит огромнейший урон природе и портит вид этих загадочных мест. Вы хотите возвращаться в те места, где, грубо говоря, настоящий «срач»? Вам правда приятно на это смотреть? Такой бардак происходит во всех знаменитых точках нашего региона. Люди настолько безразличны, бесконтрольны, эгоистичны, хамство и невоспитанность просто зашкаливают. И ведь это жители Мангистау! Но почему же такое наплевательское отношение? Никто из соседних стран не приезжает в эти укромные уголки с казанами, мангалами. Я уже не говорю о мусоре, бутылках от пива, водки, пластике, - отмечают волонтеры.
Ранее члены волонтёрского движения «Клуб добряков Актау» в социальных сетях опубликовали видео последствий отдыха жителей в поселке Акшукур. На кадрах запечатлены горы мусора и следы от костра. Волонтеры призывают ввести запрет на приготовление еды на территории достопримечательностей Мангистау.