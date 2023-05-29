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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 1608

«Что хотим, то и делаем»: волонтеры возмутились поведением отдыхающих в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау

В ущелье Ыбыкты Сай отдыхающие развели костер для жарки шашлыков. Отдыхающих сняли на видео волонтёры «Клуба добряков Актау». Они уверены, что такое отношение наносит огромнейший урон природе и портит первозданный вид диких мест.

Кадр видео
Члены волонтёрского движения «Клуб добряков Актау» в социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как в ущелье Ыбыкты Сай отдыхающие развели костер для жарки шашлыков и устроили пикник.



- На экскурсии 28 мая в Ыбыкты Сай столкнулись с очередным варварским отношением к нашей природе. Закрыв проход в каньон, отдыхающие развели костер для жарки шашлыков. На наше вежливое замечание, что так нельзя, разгорелся скандал с постановкой нас на место: «Наша земля, что хотим, то и делаем». Им не стыдно. А мне стыдно и перед туристами, которые приехали из других стран и регионов нашего Казахстана, и перед нашей природой, - говорится в сообщении волонтеров.

Волонтёры вновь призывают запретить приготовление еды на природе в Мангистау и ввести за это штраф.

- Это наносит огромнейший урон природе и портит вид этих загадочных мест. Вы хотите возвращаться в те места, где, грубо говоря, настоящий «срач»? Вам правда приятно на это смотреть? Такой бардак происходит во всех знаменитых точках нашего региона. Люди настолько безразличны, бесконтрольны, эгоистичны, хамство и невоспитанность просто зашкаливают. И ведь это жители Мангистау! Но почему же такое наплевательское отношение? Никто из соседних стран не приезжает в эти укромные уголки с казанами, мангалами. Я уже не говорю о мусоре, бутылках от пива, водки, пластике, - отмечают волонтеры.

Ранее члены волонтёрского движения «Клуб добряков Актау» в социальных сетях опубликовали видео последствий отдыха жителей в поселке Акшукур. На кадрах запечатлены горы мусора и следы от костра. Волонтеры призывают ввести запрет на приготовление еды на территории достопримечательностей Мангистау.



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Комментарии ( 1 )

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  • Freeman81
 Lite (Посетители) Сегодня, 16:00
Очень спорно что уголь от древесины может наносить ущерб природе в количествах от жарки шашлыка. Как наши предки в таком случае готовили себе еду? И очевидно что очагов тогда было куда больше, или как?

На всякий случай напишу что и на 43 и на 61 когда отдыхаем ВСЕГДА убираем за собой мусор и по дороге прихватываем мусора столько, сколько можем унести (не нашего). Всё это в несколько машин и далее в городе в мусорные контейнера.
 
 

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