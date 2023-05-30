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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 668

«ҚазАвтоЖол»: Ограждения от бесхозного скота периодически воруют на трассах Мангистау

В связи с большим количеством ДТП, которые случаются на трассах Мангистау из-за скота, вдоль дорог устанавливали защитные ограждения. Однако некоторые граждане намеренно ломают ограждения, а есть даже и те, кто ворует защитные конструкции. Об этом сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Иллюстративное фото ©Турара Казангапова
В целях профилактики ДТП, связанных с наездом на животных, на автодорогах Мангистау установили электроизгородь, протяженностью 100 км для отпугивания скота.

- Отдельными лицами допускаются факты повреждения проволочных ограждений электроизгороди, тем самым наносится ущерб государственному имуществу, в результате чего снижается эффект от применения этих ограждений с целью недопущения ДТП. Также на участке автомобильной дороги «Шетпе-Жетыбай» были выявлены неоднократные факты хищения ограждений (сетка-рабица), предназначенных для недопущения выхода скота на дорогу. Вместе с тем, такие факты продолжаются, - сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Мангистауским областным филиалом «ҚазАвтоЖол» направлены письма в акиматы районов о проведении разъяснительной работы с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств о недопущении фактов повреждения электроизгороди, а также о соблюдении правил выпаса домашних животных и запрете их появления на автомобильных дорогах.

В компании добавили, что в 2023 году, в соответствии с Комплексной целевой программой, на автомобильных дорогах республиканского значения Мангистауской области планируется проведение следующих работ по обеспечению безопасности дорожного движения:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 3000 кв.м;
- установка и замена дорожных знаков - 85 шт.;
- установка и замена панно - 9 шт.;
- устройство и ремонт ограждений - 1000 п.м.;
- нанесение дорожной разметки - 1132 км. линии;
- санация трещин - 2744 п.м.;
- ремонт автопавильонов -38 шт.

Кроме того, проведены работы по устройству проекционного пешеходного перехода на участке автодороги Жетыбай-Актау - 719 км в районе села Мунайшы, а также по установке пяти стробоскопов на участке автодороги Бейнеу - Сай-Утес, где установлено 2 панно по безопасности дорожного движения.



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Комментарии ( 1 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 12:37
Так заберите этот "бесхозный" скот на нужды в дом престарелых и детскую деревню!
 
 

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