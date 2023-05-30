«ҚазАвтоЖол»: Ограждения от бесхозного скота периодически воруют на трассах Мангистау

В целях профилактики ДТП, связанных с наездом на животных, на автодорогах Мангистау установили электроизгородь, протяженностью 100 км для отпугивания скота.



- Отдельными лицами допускаются факты повреждения проволочных ограждений электроизгороди, тем самым наносится ущерб государственному имуществу, в результате чего снижается эффект от применения этих ограждений с целью недопущения ДТП. Также на участке автомобильной дороги «Шетпе-Жетыбай» были выявлены неоднократные факты хищения ограждений (сетка-рабица), предназначенных для недопущения выхода скота на дорогу. Вместе с тем, такие факты продолжаются, - сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».



Мангистауским областным филиалом «ҚазАвтоЖол» направлены письма в акиматы районов о проведении разъяснительной работы с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств о недопущении фактов повреждения электроизгороди, а также о соблюдении правил выпаса домашних животных и запрете их появления на автомобильных дорогах.



В компании добавили, что в 2023 году, в соответствии с Комплексной целевой программой, на автомобильных дорогах республиканского значения Мангистауской области планируется проведение следующих работ по обеспечению безопасности дорожного движения:



- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 3000 кв.м;

- установка и замена дорожных знаков - 85 шт.;

- установка и замена панно - 9 шт.;

- устройство и ремонт ограждений - 1000 п.м.;

- нанесение дорожной разметки - 1132 км. линии;

- санация трещин - 2744 п.м.;

- ремонт автопавильонов -38 шт.



Кроме того, проведены работы по устройству проекционного пешеходного перехода на участке автодороги Жетыбай-Актау - 719 км в районе села Мунайшы, а также по установке пяти стробоскопов на участке автодороги Бейнеу - Сай-Утес, где установлено 2 панно по безопасности дорожного движения.