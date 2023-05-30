Учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистау: школу проверяет антикоррупционная служба

Исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов рассказал, как вместе с антикоррупционной службой выявил факт коррупции в Мангистауской области.



- Продолжаем работу по выявлению фактов коррупции в сфере образования, начатую совместно с антикором. В этот раз удивились пространственно-временному континууму, созданному в Мангистауской области. Там у педагогов школы 11 Мунайлинского района рабочая неделя растянулась аж до 77 часов (при допустимых 24/32)”, – написал на своей странице в Facebook Дидар Смагулов.



По его словам, за три года таким способом вывели более 30 миллионов тенге.



- Материал уже в КУИ, ждём итогов аудита и, скорее всего, регистрации уголовного дела, - добавил общественный деятель.



Ситуацию прокомментировала руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева, добавив, что ранее в этом учреждении были выявлены учителя с поддельными дипломами.



По ее словам, во время проверки выяснилось, что у некоторых педагогов оказались фальшивые дипломы. В итоге, преподавателей, предоставивших «липовые» документы о высшем образовании, уволили.



- По факту использования поддельных дипломов были заведены уголовные дела. Правонарушения также были выявлены в школе №11 Мунайлинского района. После этого возникли сомнения и в финансовом управлении школы, - прокомментировала Жумашева.



Она добавила, что в школе №11 Мунайлинского района до сих пор ведутся проверки на предмет коррупционных правонарушений.