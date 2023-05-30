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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 685

Учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистау: школу проверяет антикоррупционная служба

Школу №11 в Мунайлинском районе проверяют сотрудники антикоррупционной службы, сообщил исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов. Руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева добавила, что ранее в этом учреждении были выявлены учителя с поддельными дипломами.

Фото из архива Lada.kz
Исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов рассказал, как вместе с антикоррупционной службой выявил факт коррупции в Мангистауской области.

- Продолжаем работу по выявлению фактов коррупции в сфере образования, начатую совместно с антикором. В этот раз удивились пространственно-временному континууму, созданному в Мангистауской области. Там у педагогов школы 11 Мунайлинского района рабочая неделя растянулась аж до 77 часов (при допустимых 24/32)”, – написал на своей странице в Facebook Дидар Смагулов.

По его словам, за три года таким способом вывели более 30 миллионов тенге.

- Материал уже в КУИ, ждём итогов аудита и, скорее всего, регистрации уголовного дела, - добавил общественный деятель.

Ситуацию прокомментировала руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева, добавив, что ранее в этом учреждении были выявлены учителя с поддельными дипломами.

По ее словам, во время проверки выяснилось, что у некоторых педагогов оказались фальшивые дипломы. В итоге, преподавателей, предоставивших «липовые» документы о высшем образовании, уволили.

- По факту использования поддельных дипломов были заведены уголовные дела. Правонарушения также были выявлены в школе №11 Мунайлинского района. После этого возникли сомнения и в финансовом управлении школы, - прокомментировала Жумашева.

Она добавила, что в школе №11 Мунайлинского района до сих пор ведутся проверки на предмет коррупционных правонарушений.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:29
Если бы еще проверили чиновников на руководящих должностях)) Много интересного бы узнали.
 
 

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