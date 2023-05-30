Стали известны результаты соревнований среди детей по шоссейному велоспорту в Актау

В минувшие выходные прошла велогонка среди воспитанников отделения шоссейного велоспорта КГУ ДЮСШ по парусному спорту, посвященная 60-тилетию со дня основания города Актау.



Велогонка, где юные спортсмены Актау могли проверить свои силы, а также получить спортивные звания и медали, состоялась в два этапа.



- В субботу прошла гонка преследования на велотреке в школе №12 среди детей в возрасте 10-12 лет и раздельный старт на 10 км среди кадетов и юниоров на трассе по направлению в Rixos Waterworld. В воскресенье состоялся групповой старт на велодорожке вокруг ботанического сада, где юным спортсменам предстояло преодолеть 10 км, а ребятам постарше - 25 км, - сообщили организаторы.



По результатам соревнований призовые места в своих возрастных категориях заняли:



Групповая гонка



Юноши 15-17 лет:

1 место - Ринат Нуржау;

2 место - Гильязов Данил;

3 место - Шамран Адильхан



Юноши 13-14 лет

1 место - Исламгазиев Ануар;

2 место - Түзелбай Айдын;

3 место - Султан Бек



Девушки 13-14 лет

1 место - Бактыгерей Динара;

2 место - Талғатқызы Бақытнұр



Юноши 10-12 лет

1 место - Жолдас Алихан;

2 место - Казаков Даниил;

3 место - Нурмугамбетов Алдияр



Девушки 10-12 лет

1 место - Слидзюк Александра;

2 место - Сағынбаева Айым;

3 место - Түзелбай Айым.