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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 93

Стали известны результаты соревнований среди детей по шоссейному велоспорту в Актау

В спортивном состязании, которое прошло в минувшие выходные, приняли участие воспитанники отделения шоссейного велоспорта детско-юношеской спортивной школы (КГУ ДЮСШ) по парусному спорту.

фото организаторов
В минувшие выходные прошла велогонка среди воспитанников отделения шоссейного велоспорта КГУ ДЮСШ по парусному спорту, посвященная 60-тилетию со дня основания города Актау.

Велогонка, где юные спортсмены Актау могли проверить свои силы, а также получить спортивные звания и медали, состоялась в два этапа.

- В субботу прошла гонка преследования на велотреке в школе №12 среди детей в возрасте 10-12 лет и раздельный старт на 10 км среди кадетов и юниоров на трассе по направлению в Rixos Waterworld. В воскресенье состоялся групповой старт на велодорожке вокруг ботанического сада, где юным спортсменам предстояло преодолеть 10 км, а ребятам постарше - 25 км, - сообщили организаторы.

По результатам соревнований призовые места в своих возрастных категориях заняли:

Групповая гонка

Юноши 15-17 лет:
1 место - Ринат Нуржау;
2 место - Гильязов Данил;
3 место - Шамран Адильхан

Юноши 13-14 лет
1 место - Исламгазиев Ануар;
2 место - Түзелбай Айдын;
3 место - Султан Бек

Девушки 13-14 лет
1 место - Бактыгерей Динара;
2 место - Талғатқызы Бақытнұр

Юноши 10-12 лет
1 место - Жолдас Алихан;
2 место - Казаков Даниил;
3 место - Нурмугамбетов Алдияр

Девушки 10-12 лет
1 место - Слидзюк Александра;
2 место - Сағынбаева Айым;
3 место - Түзелбай Айым.



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