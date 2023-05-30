Стали известны результаты соревнований среди детей по шоссейному велоспорту в Актау

фото организаторов
В минувшие выходные прошла велогонка среди воспитанников отделения шоссейного велоспорта КГУ ДЮСШ по парусному спорту, посвященная 60-тилетию со дня основания города Актау.
Велогонка, где юные спортсмены Актау могли проверить свои силы, а также получить спортивные звания и медали, состоялась в два этапа.
- В субботу прошла гонка преследования на велотреке в школе №12 среди детей в возрасте 10-12 лет и раздельный старт на 10 км среди кадетов и юниоров на трассе по направлению в Rixos Waterworld. В воскресенье состоялся групповой старт на велодорожке вокруг ботанического сада, где юным спортсменам предстояло преодолеть 10 км, а ребятам постарше - 25 км, - сообщили организаторы.
По результатам соревнований призовые места в своих возрастных категориях заняли:
Групповая гонка
Юноши 15-17 лет:
1 место - Ринат Нуржау;
2 место - Гильязов Данил;
3 место - Шамран Адильхан
Юноши 13-14 лет
1 место - Исламгазиев Ануар;
2 место - Түзелбай Айдын;
3 место - Султан Бек
Девушки 13-14 лет
1 место - Бактыгерей Динара;
2 место - Талғатқызы Бақытнұр
Юноши 10-12 лет
1 место - Жолдас Алихан;
2 место - Казаков Даниил;
3 место - Нурмугамбетов Алдияр
Девушки 10-12 лет
1 место - Слидзюк Александра;
2 место - Сағынбаева Айым;
3 место - Түзелбай Айым.
Велогонка, где юные спортсмены Актау могли проверить свои силы, а также получить спортивные звания и медали, состоялась в два этапа.
- В субботу прошла гонка преследования на велотреке в школе №12 среди детей в возрасте 10-12 лет и раздельный старт на 10 км среди кадетов и юниоров на трассе по направлению в Rixos Waterworld. В воскресенье состоялся групповой старт на велодорожке вокруг ботанического сада, где юным спортсменам предстояло преодолеть 10 км, а ребятам постарше - 25 км, - сообщили организаторы.
По результатам соревнований призовые места в своих возрастных категориях заняли:
Групповая гонка
Юноши 15-17 лет:
1 место - Ринат Нуржау;
2 место - Гильязов Данил;
3 место - Шамран Адильхан
Юноши 13-14 лет
1 место - Исламгазиев Ануар;
2 место - Түзелбай Айдын;
3 место - Султан Бек
Девушки 13-14 лет
1 место - Бактыгерей Динара;
2 место - Талғатқызы Бақытнұр
Юноши 10-12 лет
1 место - Жолдас Алихан;
2 место - Казаков Даниил;
3 место - Нурмугамбетов Алдияр
Девушки 10-12 лет
1 место - Слидзюк Александра;
2 место - Сағынбаева Айым;
3 место - Түзелбай Айым.
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