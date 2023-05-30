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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 89

Из-за нехватки перевозчиков в Актау не могут запустить автобусы по новым маршрутам

Жители новых микрорайонов Актау сообщили о проблемах с общественным транспортом. Люди вынуждены пешком идти до остановки, а затем добираться до нужного места с пересадками. В городском акимате в ответ на жалобы горожан отметили, что из-за нехватки перевозчиков новые маршруты пока не могут быть запущены.

Фото из архива Lada.kz
Жительница 19 микрорайона Актау Айгуль Мирзалиева рассказала, что является матерью ребенка с инвалидностью.

Семья вынуждена экономить и не может позволить себе пользоваться услугами такси. В то же время женщина не может передвигаться на автобусе, так как власти не предусмотрели маршрут общественного транспорта в верхние микрорайоны.

- Мы вынуждены с сыном добираться пешком до остановки, затем пересаживаться из одного автобуса в другой. Когда ребенок инвалид - все это очень сложно. Очень прошу акимат и всех, кто ответственен за этот вопрос, предусмотреть для нас общественный транспорт, - рассказывает жительница города.

В городском акимате сообщили, что специалистами подготовлены схемы по трем новым маршрутам. Однако из-за нехватки перевозчиков эти маршруты пока не могут быть запущены.

- По решению данного вопроса было дано предложение нескольким предпринимателям. В этом году один предприниматель намерен привезти в город 70 новых автобусов. Тогда данная проблема найдет свое решение, - сообщили в ведомстве.



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