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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 239

В аварийных домах вынуждены жить 130 семей в одном из населённых пунктов Мангистау

В селе Сайотес Мангистауской области около 500 человек живут в аварийных домах. Дома, построенные для работников железной дороги, пришли в негодность. В них проваливается крыша, а стены покрылись трещинами, сообщает «Хабар 24».

Кадр с видеоролика
В аварийных домах вынуждены жить 130 семей в одном из населённых пунктов Мангистауской области, сообщает «Хабар 24».

Помочь сельчанам с переселением местные власти не могут. Дело в том, что у жителей нет требуемых документов на недвижимость. Предстоят долгие разбирательства, а после - регистрация жилья.

Состояние 18 домов в селе Сайотес, которые когда-то построили для работников железной дороги, оставляет желать лучшего. Везде проваливается крыша, стены трещат по швам. Жильцы опасаются, что ветхие здания вот-вот рухнут, и не обойдется без человеческих жертв.

- Когда упал этот бетон, все дети играли во дворе. Я выбежала на крики в страхе за дочерей, но, к счастью, опасность миновала. А если бы всё-таки кого-то придавило, кто ответил бы? В аварийных домах сегодня проживают порядка 500 человек, - рассказала жительница села Шынар Базарбаева.



Люди испытывают не только бытовые неудобства, связанные с постоянно протекающей крышей и запахом частично забитых канализационных сетей, но и опасаются за свою жизнь. Латать дыры самостоятельно местные жители устали. Зданиям требуется срочный капитальный ремонт.

- Трещины есть в каждой стойке. В свое время чиновники говорили, что за внутреннюю часть здания в ответе жильцы, за внешнюю – они. Мы везде провели пластиковые трубы, а снаружи так и осталось, - добавил сельчанин Берик Айтекенов.

Оказывать помощь жильцам обещают поэтапно. В первую очередь необходимо передать дома на баланс акимата, восстановить документы, провести техническое обследование зданий. Уже после станет ясно, будет ли жилье признано аварийным либо всё-таки подлежит модернизации.

- На спонсорские средства обследуем сначала три дома. Сейчас заключаем договор с компанией, которая проведет техническую экспертизу. Если здания всё-таки признают аварийными, начнем работы над переселением жильцов и выдачей денежных компенсаций. Как только завершат обследование первых трех построек, специалисты продолжат работу по остальным объектам, - прокомментировал Сабыржан Абдиев, аким села Сайотес.



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