В Мангистау пограничники поздравили детей с 1 июня

На празднике присутствовали дети всех возрастов, как малыши, так и старшеклассники. Для гостей были организованы экскурсии по пограничным управлениям, в ходе которых были показаны казарменные помещения, классы для проведения занятий и спортивные уголки, где дети узнали о буднях солдат.Военнослужащими отдела мобильных действий специального назначения были продемонстрированы приемы рукопашного боя. Затем был проведен показ военной техники и вооружения.- Под наблюдением инструкторов гости могли держать в руках пистолеты, автоматы и винтовки, а также побывать внутри бронетранспортера и зенитной установки. Особый интерес вызвала бронированная колесная машина «Арлан» казахстанского производства, которая включает в себя современные оружия и приборы. Во время показа инструктора рассказали о технических характеристиках представленного вооружения, - рассказал Асхат Жаналипов.Приглашенные аниматоры организовали конкурсы и спортивные соревнования на ловкость и смекалку среди детей и подростков. Победители были награждены грамотами от начальников управлений, а каждому ребенку был вручен памятный подарок.– Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача. Дни открытых дверей являются важным механизмом взаимодействия армии с обществом и способом показать детям реальность службы военнослужащих. Они развивают у детей уважение к защитникам страны, понимание того, что служба в армии является важной и ответственной работой. Это способствует укреплению доверия и взаимопонимания между военными и гражданским населением, – прокомментировал полковник Руслан Кабиров, начальник пограничного управления Каракиянского района.Как отметил Асхат Жаналипов, в пограничных управлениях подобные мероприятия уже стали традиционными и проводятся ежегодно.