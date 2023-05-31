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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:00

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Власти объяснили сделку на 159 миллионов тенге за неработающее освещение в пригороде Актау

Проектом по строительству наружного электроосвещения автодороги от Адайской автобазы до села Баянды стоимостью более чем 249 миллионов тенге занимается ТОО «ЭЛКОМ». При проведении монтажных работ компания-подрядчик установила лампы, которые не соответствовали маркам, указанным в проектно-сметной документации. По этой причине чиновники судились с организацией и выиграли дело, однако апелляционный суд отменил это решение. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Автодорога от Адайской автобазы до села Баянды
В акимате Мангистауской области прокомментировала скандал, связанный с выделением бюджетных средств на неработающее освещение в пригороде Актау.

По информации акимата, Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключил соглашение с ТОО «ЭЛКОМ» на общую сумму более 249 миллионов тенге. Компания должна была в течение четырёх месяцев закончить работы по строительству уличного освещения автомобильной дороги от Адайской автобазы до села Баянды Мунайлинского района.

Однако при строительстве компания-подрядчик установила лампы, которые не соответствовали маркам, указанным в проектно-сметной документации.

- По этой причине заказчик обратился в суд с заявлением о признании ТОО «ЭЛКОМ» недобросовестным поставщиком. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск был удовлетворён в полном объёме. Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда отказала в удовлетворении иска о признании ТОО «ЭЛКОМ» недобросовестным поставщиком, а остальные части оставила без изменений. В настоящее время ТОО «ЭЛКОМ» освоено по договору 159 067 567.09 тенге, оставшаяся сумма будет выплачена при исполнении потенциальным поставщиком обязательств по договору. Кроме того, будет удержана сумма штрафа, определённая решением суда, - сообщили в акимате.

Напомним, проект по строительству наружного электроосвещения автодороги от Адайской автобазы до села Баянды оценили в более чем 249 миллионов тенге. Из них более 159 миллионов тенге перечислили подрядчику. Однако осветительные системы на солнечных панелях так и не заработали. Об этом сообщил исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.



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