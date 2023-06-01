Аналитики: Жители городов и сёл Мангистауской области на 100 процентов обеспечены центральным водоснабжением

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Согласно данным Energyprom.kz, Мангистауская область является единственным регионом в Казахстане, который на 100 процентов обеспечен центральным водоснабжением.
Ни в одном из трёх городов-миллионников нет 100-процентного обеспечения жителей центральным водоснабжением. В Шымкенте показатель составляет 98,5 процента, в Алматы — 99 процентов, в Астане — 98,9 процента. В столице с дефицитом воды сталкиваются уже не только владельцы частных домов в строящихся пригородных микрорайонах, но и жители многоэтажек. Миграция, быстрый рост населения и интенсивная застройка столицы привели к тому, что в городе наблюдается недостаток проектных мощностей насосных станций.
По данным портала Energyprom.kz, около 600 тысяч казахстанцев на конец прошлого года не имели доступа к водопроводу и вынуждены были ходить с тележками и флягами к колонкам или рекам.
Судя по отчётам Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние пять лет уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения значительно вырос. Доля городских жителей, не задумывающихся о проблемах добычи воды, увеличилась с 90 процентов в 2017 году до 98,4 процента в 2022 году. У сельчан динамика, исходя из официальных данных, была ещё более заметной: с 55 процентов до 94,5 процента.
- Если рассматривать ситуацию с точки зрения количества населённых пунктов, жители которых при современном уровне цифровизации, криптоиндустрии и Big Data всё ещё ходят по воду с коромыслом, то их в Казахстане много. Если быть точнее, каждый четвёртый казахстанский аул не отвечает требованиям 100-процентного водоснабжения населения. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в прошлом году только в 4,9 тысяч из 6,3 тысяч сёл вопрос водоснабжения был полностью закрыт. Это лишь 77,8 процента от общего количества, - отметили аналитики Energyprom.kz.
На фоне этих цифр исполнение амбициозных планов правительства по обеспечению 100% населения Казахстана питьевой водой к 2025 году кажется маловероятным. До дедлайна осталось всего полтора года, а количество сёл без воды ещё очень велико — около 1,4 тысяч. Известно, что в 2023 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации из бюджета будет выделено 280 миллиардов тенге. 59,6 процентов этих средств предусмотрено на проекты в городах, оставшаяся меньшая часть — на обеспечение водой аулов. В работе 267 проектов в сёлах.
- Изучив официальную статистику водообеспечения, можно отметить, что эти данные не совпадают с результатами опросов населения. Судя по выборочным обследованиям домохозяйств Казахстана, проведённым специалистами БНС АСПиР РК, 98,3 процентов семей, живущих в городах, имеют водопровод. А вот в сёлах цифры намного меньше: центральное водоснабжение есть лишь у 57,9 процента домохозяйств (напомним, по документам МИИР РК вода есть у 94,5 процента сельчан). Исходя из ответов граждан, члены 29,1 процента семей вынуждены ходить с тележками и флягами к колонкам, ещё 4,2 процента домохозяйств пользуются привозной водой, а 0,2 процента семей берут воду из родников или рек. Отсутствие сетей водоснабжения в сёлах ожидаемо не позволяет и развивать в аулах цивилизованные системы водоотведения. Лишь 6,3 процента домохозяйств в сельских населённых пунктах обеспечены централизованной канализацией. Остальные в лучшем случае обустраивают возле домов септики, в худшем — пользуются туалетами с выгребными ямами, - подытожили аналитики Energyprom.kz.
Среди других крайне важных проблем водной отрасли выделяется высокий уровень износа как магистральных, так и городских водоводов.
По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, общий показатель износа сетей водоснабжения по стране равен 43 процента. Однако эта цифра отражает приблизительную долю проблемных сетей не во всех регионах.
Территориями с самым высоким износом инфраструктуры водоснабжения являются Алматинская (58 процентов), Восточно-Казахстанская (54 процента), Акмолинская (52 процента) и Абайская (51 процент) области, а также Алматы (57 процентов). В Мангистауской области показатель достиг 38 процентов.
Регионом с самым низким уровнем износа водоводов считается Атырауская область – 29 процентов.
Ни в одном из трёх городов-миллионников нет 100-процентного обеспечения жителей центральным водоснабжением. В Шымкенте показатель составляет 98,5 процента, в Алматы — 99 процентов, в Астане — 98,9 процента. В столице с дефицитом воды сталкиваются уже не только владельцы частных домов в строящихся пригородных микрорайонах, но и жители многоэтажек. Миграция, быстрый рост населения и интенсивная застройка столицы привели к тому, что в городе наблюдается недостаток проектных мощностей насосных станций.
По данным портала Energyprom.kz, около 600 тысяч казахстанцев на конец прошлого года не имели доступа к водопроводу и вынуждены были ходить с тележками и флягами к колонкам или рекам.
Судя по отчётам Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние пять лет уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения значительно вырос. Доля городских жителей, не задумывающихся о проблемах добычи воды, увеличилась с 90 процентов в 2017 году до 98,4 процента в 2022 году. У сельчан динамика, исходя из официальных данных, была ещё более заметной: с 55 процентов до 94,5 процента.
- Если рассматривать ситуацию с точки зрения количества населённых пунктов, жители которых при современном уровне цифровизации, криптоиндустрии и Big Data всё ещё ходят по воду с коромыслом, то их в Казахстане много. Если быть точнее, каждый четвёртый казахстанский аул не отвечает требованиям 100-процентного водоснабжения населения. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в прошлом году только в 4,9 тысяч из 6,3 тысяч сёл вопрос водоснабжения был полностью закрыт. Это лишь 77,8 процента от общего количества, - отметили аналитики Energyprom.kz.
На фоне этих цифр исполнение амбициозных планов правительства по обеспечению 100% населения Казахстана питьевой водой к 2025 году кажется маловероятным. До дедлайна осталось всего полтора года, а количество сёл без воды ещё очень велико — около 1,4 тысяч. Известно, что в 2023 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации из бюджета будет выделено 280 миллиардов тенге. 59,6 процентов этих средств предусмотрено на проекты в городах, оставшаяся меньшая часть — на обеспечение водой аулов. В работе 267 проектов в сёлах.
- Изучив официальную статистику водообеспечения, можно отметить, что эти данные не совпадают с результатами опросов населения. Судя по выборочным обследованиям домохозяйств Казахстана, проведённым специалистами БНС АСПиР РК, 98,3 процентов семей, живущих в городах, имеют водопровод. А вот в сёлах цифры намного меньше: центральное водоснабжение есть лишь у 57,9 процента домохозяйств (напомним, по документам МИИР РК вода есть у 94,5 процента сельчан). Исходя из ответов граждан, члены 29,1 процента семей вынуждены ходить с тележками и флягами к колонкам, ещё 4,2 процента домохозяйств пользуются привозной водой, а 0,2 процента семей берут воду из родников или рек. Отсутствие сетей водоснабжения в сёлах ожидаемо не позволяет и развивать в аулах цивилизованные системы водоотведения. Лишь 6,3 процента домохозяйств в сельских населённых пунктах обеспечены централизованной канализацией. Остальные в лучшем случае обустраивают возле домов септики, в худшем — пользуются туалетами с выгребными ямами, - подытожили аналитики Energyprom.kz.
Среди других крайне важных проблем водной отрасли выделяется высокий уровень износа как магистральных, так и городских водоводов.
По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, общий показатель износа сетей водоснабжения по стране равен 43 процента. Однако эта цифра отражает приблизительную долю проблемных сетей не во всех регионах.
Территориями с самым высоким износом инфраструктуры водоснабжения являются Алматинская (58 процентов), Восточно-Казахстанская (54 процента), Акмолинская (52 процента) и Абайская (51 процент) области, а также Алматы (57 процентов). В Мангистауской области показатель достиг 38 процентов.
Регионом с самым низким уровнем износа водоводов считается Атырауская область – 29 процентов.