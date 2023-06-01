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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 1025

Аналитики: Жители городов и сёл Мангистауской области на 100 процентов обеспечены центральным водоснабжением

Уровень обеспеченности центральным водоснабжением в Казахстане по итогам 2022 года составил 96,8 процента. Лишь в отношении 64 из 89 городов страны можно говорить о полном водообеспечении. Ни в одном из трёх городов-миллионников нет 100-процентного обеспечения жителей центральным водоснабжением. Мангистауская область является единственным регионом в Казахстане со 100-процентным охватом городов и сёл, сообщает портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
Согласно данным Energyprom.kz, Мангистауская область является единственным регионом в Казахстане, который на 100 процентов обеспечен центральным водоснабжением.

Аналитики: Жители городов и сёл Мангистауской области на 100 процентов обеспечены центральным водоснабжением


Ни в одном из трёх городов-миллионников нет 100-процентного обеспечения жителей центральным водоснабжением. В Шымкенте показатель составляет 98,5 процента, в Алматы — 99 процентов, в Астане — 98,9 процента. В столице с дефицитом воды сталкиваются уже не только владельцы частных домов в строящихся пригородных микрорайонах, но и жители многоэтажек. Миграция, быстрый рост населения и интенсивная застройка столицы привели к тому, что в городе наблюдается недостаток проектных мощностей насосных станций.

По данным портала Energyprom.kz, около 600 тысяч казахстанцев на конец прошлого года не имели доступа к водопроводу и вынуждены были ходить с тележками и флягами к колонкам или рекам.

Судя по отчётам Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние пять лет уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения значительно вырос. Доля городских жителей, не задумывающихся о проблемах добычи воды, увеличилась с 90 процентов в 2017 году до 98,4 процента в 2022 году. У сельчан динамика, исходя из официальных данных, была ещё более заметной: с 55 процентов до 94,5 процента.

- Если рассматривать ситуацию с точки зрения количества населённых пунктов, жители которых при современном уровне цифровизации, криптоиндустрии и Big Data всё ещё ходят по воду с коромыслом, то их в Казахстане много. Если быть точнее, каждый четвёртый казахстанский аул не отвечает требованиям 100-процентного водоснабжения населения. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в прошлом году только в 4,9 тысяч из 6,3 тысяч сёл вопрос водоснабжения был полностью закрыт. Это лишь 77,8 процента от общего количества, - отметили аналитики Energyprom.kz.

На фоне этих цифр исполнение амбициозных планов правительства по обеспечению 100% населения Казахстана питьевой водой к 2025 году кажется маловероятным. До дедлайна осталось всего полтора года, а количество сёл без воды ещё очень велико — около 1,4 тысяч. Известно, что в 2023 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации из бюджета будет выделено 280 миллиардов тенге. 59,6 процентов этих средств предусмотрено на проекты в городах, оставшаяся меньшая часть — на обеспечение водой аулов. В работе 267 проектов в сёлах.

- Изучив официальную статистику водообеспечения, можно отметить, что эти данные не совпадают с результатами опросов населения. Судя по выборочным обследованиям домохозяйств Казахстана, проведённым специалистами БНС АСПиР РК, 98,3 процентов семей, живущих в городах, имеют водопровод. А вот в сёлах цифры намного меньше: центральное водоснабжение есть лишь у 57,9 процента домохозяйств (напомним, по документам МИИР РК вода есть у 94,5 процента сельчан). Исходя из ответов граждан, члены 29,1 процента семей вынуждены ходить с тележками и флягами к колонкам, ещё 4,2 процента домохозяйств пользуются привозной водой, а 0,2 процента семей берут воду из родников или рек. Отсутствие сетей водоснабжения в сёлах ожидаемо не позволяет и развивать в аулах цивилизованные системы водоотведения. Лишь 6,3 процента домохозяйств в сельских населённых пунктах обеспечены централизованной канализацией. Остальные в лучшем случае обустраивают возле домов септики, в худшем — пользуются туалетами с выгребными ямами, - подытожили аналитики Energyprom.kz.

Среди других крайне важных проблем водной отрасли выделяется высокий уровень износа как магистральных, так и городских водоводов.

По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, общий показатель износа сетей водоснабжения по стране равен 43 процента. Однако эта цифра отражает приблизительную долю проблемных сетей не во всех регионах.

Аналитики: Жители городов и сёл Мангистауской области на 100 процентов обеспечены центральным водоснабжением


Территориями с самым высоким износом инфраструктуры водоснабжения являются Алматинская (58 процентов), Восточно-Казахстанская (54 процента), Акмолинская (52 процента) и Абайская (51 процент) области, а также Алматы (57 процентов). В Мангистауской области показатель достиг 38 процентов.
Регионом с самым низким уровнем износа водоводов считается Атырауская область – 29 процентов.



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Комментарии ( 5 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:57
Наверно перепутали 1 апреля с 1 июня.
 
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  • Ingul
 Adai kz (Посетители) Сегодня, 15:40
Вранье сплошное. Живем в 20 км от Актау. Вода привозная. Про отдаленные села вообще молчу
 
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  • Placida
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 elek (Посетители) Сегодня, 14:27
Жители городов и сёл Мангистауской области на 100 процентов обеспечены центральным водоснабжением

Да ладно, клоуны! Пишите уже что "на 100 процентов обеспечены центральными линиями водоснабжения с износом в 32%" - вот это будет почти правда! А по поводу обеспечения водоснабжением - то до 50% не дотянет.
 
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 14:24
Интересно данные Energyprom.kz такие же как и данные stat.gov.kz по поводу среднемесячной з/п? lol
 
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 Lite (Посетители) Сегодня, 13:45
Только вот эти 100% только по средам lol
 
 

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