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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 330

Актауские полицейские поздравили ребят с Днём защиты детей

Особое внимание актауские полицейские уделяют детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня, 1 июня, с началом летних каникул и Международным днём защиты детей сотрудники полиции поздравили воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг №3 и областной детской деревни семейного типа.

Фото пресс-службы ведомства
В День защиты детей стражи порядка вручили детям памятные подарки и пожелали счастливых каникул, напомнив правила безопасного поведения на улице и в помещении.

Актауские полицейские поздравили ребят с Днём защиты детей


Актауские полицейские поздравили ребят с Днём защиты детей


- Ребята побывали в гостях, прежде всего, в главном здании департамента полиции Мангистауской области. Им была представлена история музея полиции, деятельность стражей порядка. Ребята с особым интересом наблюдали за каждым экспонатом, делились положительными впечатлениями. После познавательной экскурсии сотрудниками полиции были организованы эстафетные игры и соревнования по армрестлингу. Победители были награждены грамотами. Кроме того, всем были вручены специально подготовленные подарки, - рассказали в полиции региона.




Подобные благотворительные мероприятия проводятся мангистаускими правоохранителями на постоянной основе. Протянуть руку помощи и проявить заботу - одно из добрых дел, ставшее традиционным для сотрудников органов внутренних дел.



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