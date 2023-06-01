Актауские полицейские поздравили ребят с Днём защиты детей

В День защиты детей стражи порядка вручили детям памятные подарки и пожелали счастливых каникул, напомнив правила безопасного поведения на улице и в помещении.- Ребята побывали в гостях, прежде всего, в главном здании департамента полиции Мангистауской области. Им была представлена история музея полиции, деятельность стражей порядка. Ребята с особым интересом наблюдали за каждым экспонатом, делились положительными впечатлениями. После познавательной экскурсии сотрудниками полиции были организованы эстафетные игры и соревнования по армрестлингу. Победители были награждены грамотами. Кроме того, всем были вручены специально подготовленные подарки, - рассказали в полиции региона.Подобные благотворительные мероприятия проводятся мангистаускими правоохранителями на постоянной основе. Протянуть руку помощи и проявить заботу - одно из добрых дел, ставшее традиционным для сотрудников органов внутренних дел.