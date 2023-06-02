Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Июня
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.9 KZT
  • €1 = 482.16 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 1242

К какому году жители Актау забудут о проблемах с водой, ответил Ногаев

Акима Мангистауской области спросили, к какому году в регионе будет решен вопрос дефицита воды. Нурлан Ногаев перечислил проекты, которые помогут наладить водоснабжение в регионе и резюмировал, что все они будут введены в эксплуатацию к 2025 году.

Иллюстративное фото
Больше всего вопросов на пресс-конференции, которая была посвящена развитию Мангистауской области, касались проблемы дефицита воды.

Журналист Айнур Коскина спросила главу региона: «В телеграмм-чате акима жители пишут, что живут 7 дней и 10 дней без воды. Когда полностью эта проблема решится и есть ли полномочия у акимата, чтобы эта проблема решилась полностью?».

- Полагаю, что этот вопрос, когда скажут все жители «я доволен оказанием услуг, будь это коммунальные или другие услуги, пока жив человек, они не решатся, потому что требования с каждым разом все ярче и ярче ставятся. Средства коммуникаций в силу развития информационных технологий тоже дают свои плоды. На сегодня обратную связь можно наладить с любым должностным лицом и с любым госорганом или коммунальным предприятием, или с кем ты хочешь, и вот телеграмм-чат, который был создан по инициативе акимата области, дает свои результаты, - сказал Нурлае Ногаев.

Журналист уточнила: «Это же ненормально, когда в 21 веке человек, живущий в областном центре, 10 дней, целый дом или подъезд сидят без воды».
Нурлан Ногаев согласился с этим утверждением.

- Это ненормально не только по отношению к жителям областного центра и по отношению к жителям сельских округов, аулов, в целом этот вопрос ненормальный, когда человек не получает на том уровне услуги, на котором хотелось бы получить. Но тем не менее, по отношению к Актау проводится определенная работа. Например, для повышения давления для подачи воды на верхние этажи уже в 113 домах установлены насосы, многие за счет коммунальных предприятий, хотя они не имеют полномочий и обязанности решать эти вопросы. Вопросы жилья, вернее, подачи воды, должны решаться самими жителями, но учитывая очень большую чувствительность и щепетильность этих вопросов, коммунальные предприятия идут на эти мероприятия, а ведь на это отвлекаются средства, которые они могли бы направить на проведение текущих и капитальных ремонтов, - сказал глава региона.

К какому году жители Актау забудут о проблемах с водой, ответил Ногаев


Акима попросили назвать год, когда жителям Актау смогут сказать, что проблема с водой решена.

- Для обеспечения потребителей в Актау начата реализация проекта «строительство установки по опреснению воды» на МАЭКе. Ее мощность 24 тысячи кубов в сутки. Этот проект реализовывается при поддержке Президента и к концу следующего года мы планируем ввести его в эксплуатацию. До этого проводились подготовительные работы. Эта израильская установка. На МАЭКе уже имеется 2 установки по 12 тысяч кубов каждая, установленные в 2008 году израильскими коллегами, и учитывая, что с того момента эти установки работают очень хорошо и особых отклонений от плановых показателей у них нет, мы пригласили представителей этой фирмы. Мои коллеги съездили в Израиль, и при содействии посла Республики Казахстан в Израиле они посетили этот объект, и у нас есть договоренность, что к концу следующего года этот проект уже будет введен в эксплуатацию. Правительством по поручению Президента выделено 10 млрд тенге, общая стоимость - 28 млрд тенге. Следующие 18 млрд выделят в следующем году, - сказал Нурлан Ногаев.

К какому году жители Актау забудут о проблемах с водой, ответил Ногаев


Также, по словам главы региона, ведется работа по увеличению мощности опреснительного завода Каспий и поисков других источников водоснабжения.

- В прошлом году из проекта расширения и доведения мощности завода «Каспий» до 40 тысяч кубов в сутки, из дополнительных 20 тысяч кубов ввели в эксплуатацию 5 тысяч кубов в сутки и до конца года планируем ввести оставшиеся 15 тысяч кубов. Можно также привести в пример проект МАЭК, реализуемый на ЦУВС-2 – это станция по подготовке воды, одна из звеньев по перекачки воды, скажем так. Установки мощностью 5 тысяч кубов в сутки - это еще один проект. Возле поселка Акшукур реализуется частный проект. Предприниматель уже завез оборудование и подает в тестовом режиме воду - 5 тысяч кубов. И до конца года он дополнительно еще 5 тысяч кубов даст. В следующем году из проектной мощности еще 10 тысяч кубов даст и тогда здесь уже 20 тысяч будет. Я считаю уместным здесь поблагодарить Тимура Турлова, на средства которого пункт по подготовке воды до ЦУВС-4 до технологической линии нашего водоканала строится водовод протяженностью 10 километров и насосная станция. Сумма проекта 2 млрд 100 млн тенге. При посещении с рабочим визитом в Актау была озвучена просьба к господину Турлову, чтобы поддержать вопрос, дать спонсорские средства. Мы могли выделить из бюджета, но бюджетные процедуры удлинили бы сроки ввода в эксплуатацию. Господин Турлов поддержал нас и выделил 2 млрд 100 млн тенге, и на сегодня 90% суммы уже освоено. До конца года нам осталось настроить насосную станцию, наладить систему и начнется подача воды в Актау. Эти все проекты дадут возможность нам обеспечить необходимым количеством воды. В следующем году будет сдано много объектов, ну к 2025 году, я думаю, будет более менее уже налажена система. Надо учитывать, что инженерные сети изношены. Эти работы надо проводить параллельно - как строительство инженерных сетей, так и строительство объектов водоподготовки и водообеспечения, - сказал Нурлан Ногаев.

Аким также отметил еще один проект - строительство водовода с месторождения Куюлус, стоимость 18 млрд тенге, который реализуется при личной поддержке Президента.

- Правительство выделило на сегодняшний день 5 млрд тенге, остальные в следующем году выделят. Это даст нам возможность обеспечить безопасность и надежность действующего сегодня водовода с месторождения Куюлус (подземные воды) и до опреснительного завода Каспий. Вторая нитка водовода, которую планируется в следующем году построить, даст возможность увеличить подачу объема воды. На сегодня Актау получает 25 тысяч кубов с этого водовода. Водовод был построен в 60-80 годы. На сегодняшний день он и морально, и физически устарел. А новый водовод даст возможность прокачать 47 тысяч кубов воды. Все эти мероприятия в конечном итоге помогут улучшить водоснабжение города, - сказал Нурлан Ногаев.

К какому году жители Актау забудут о проблемах с водой, ответил Ногаев


В заключении он отметил, что сегодня начата реконструкция канализационно-отчистных сооружений (КОС) в Актау.

- Сюда сбрасывается 35 тысяч кубов использованной воды. На сегодняшний день с подрядчиками, реализующими этот проект, достигнута договоренность, что дополнительно будет установлена установка, которая будет доводить качество воды до требуемых санитарно-гигиенических экологических норм, и эту воду мы приведем обратно в город и будем использовать для полива зеленых насаждений. Это поможет высвободить питьевую воду, у которой себестоимость больше. На сегодня вода, подготовленная как на опреснительном заводе «Каспий» и на МАЭКе, определенное количество воды мы используем для полива, такой дорогой водой поливаем, но у нас другого выхода нет. А если мы используем метод с КОСа и использованную воду будем использовать для полива, это тоже резерв наш, - сказал Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • ЛШП
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:17
Похоже на обещание Насреддина эмиру, за год, научить ишака говорить.
Через год может или ишак или эмир сдохнут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • ЛШП
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 17:10
все они будут введены в эксплуатацию к 2025 году.

Ну прям как в театре! Когда актёру предлагают более значимую роль, в более значимом театре, он начинает вслух рассуждать: как много бы он мог сделать сегодня, здесь и сейчас... Но увы! Типа, я теперь не успею. Теперь понятно, когда смена акимов... crazy Это ж ещё 2 года!!! stena
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 17:08
Как и многие я не читал бред , если в аренду сдать область той же германии , это плюсом будет и цивилизация , тут же всё будет , дороги , горячая вода летом ,, некая цивилизация , и туристы которые на бензине будут ехать сюды. ,

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика