К какому году жители Актау забудут о проблемах с водой, ответил Ногаев

Больше всего вопросов на пресс-конференции, которая была посвящена развитию Мангистауской области, касались проблемы дефицита воды.Журналист Айнур Коскина спросила главу региона: «В телеграмм-чате акима жители пишут, что живут 7 дней и 10 дней без воды. Когда полностью эта проблема решится и есть ли полномочия у акимата, чтобы эта проблема решилась полностью?».- Полагаю, что этот вопрос, когда скажут все жители «я доволен оказанием услуг, будь это коммунальные или другие услуги, пока жив человек, они не решатся, потому что требования с каждым разом все ярче и ярче ставятся. Средства коммуникаций в силу развития информационных технологий тоже дают свои плоды. На сегодня обратную связь можно наладить с любым должностным лицом и с любым госорганом или коммунальным предприятием, или с кем ты хочешь, и вот телеграмм-чат, который был создан по инициативе акимата области, дает свои результаты, - сказал Нурлае Ногаев.Журналист уточнила: «Это же ненормально, когда в 21 веке человек, живущий в областном центре, 10 дней, целый дом или подъезд сидят без воды».Нурлан Ногаев согласился с этим утверждением.- Это ненормально не только по отношению к жителям областного центра и по отношению к жителям сельских округов, аулов, в целом этот вопрос ненормальный, когда человек не получает на том уровне услуги, на котором хотелось бы получить. Но тем не менее, по отношению к Актау проводится определенная работа. Например, для повышения давления для подачи воды на верхние этажи уже в 113 домах установлены насосы, многие за счет коммунальных предприятий, хотя они не имеют полномочий и обязанности решать эти вопросы. Вопросы жилья, вернее, подачи воды, должны решаться самими жителями, но учитывая очень большую чувствительность и щепетильность этих вопросов, коммунальные предприятия идут на эти мероприятия, а ведь на это отвлекаются средства, которые они могли бы направить на проведение текущих и капитальных ремонтов, - сказал глава региона.Акима попросили назвать год, когда жителям Актау смогут сказать, что проблема с водой решена.- Для обеспечения потребителей в Актау начата реализация проекта «строительство установки по опреснению воды» на МАЭКе. Ее мощность 24 тысячи кубов в сутки. Этот проект реализовывается при поддержке Президента и к концу следующего года мы планируем ввести его в эксплуатацию. До этого проводились подготовительные работы. Эта израильская установка. На МАЭКе уже имеется 2 установки по 12 тысяч кубов каждая, установленные в 2008 году израильскими коллегами, и учитывая, что с того момента эти установки работают очень хорошо и особых отклонений от плановых показателей у них нет, мы пригласили представителей этой фирмы. Мои коллеги съездили в Израиль, и при содействии посла Республики Казахстан в Израиле они посетили этот объект, и у нас есть договоренность, что к концу следующего года этот проект уже будет введен в эксплуатацию. Правительством по поручению Президента выделено 10 млрд тенге, общая стоимость - 28 млрд тенге. Следующие 18 млрд выделят в следующем году, - сказал Нурлан Ногаев.Также, по словам главы региона, ведется работа по увеличению мощности опреснительного завода Каспий и поисков других источников водоснабжения.- В прошлом году из проекта расширения и доведения мощности завода «Каспий» до 40 тысяч кубов в сутки, из дополнительных 20 тысяч кубов ввели в эксплуатацию 5 тысяч кубов в сутки и до конца года планируем ввести оставшиеся 15 тысяч кубов. Можно также привести в пример проект МАЭК, реализуемый на ЦУВС-2 – это станция по подготовке воды, одна из звеньев по перекачки воды, скажем так. Установки мощностью 5 тысяч кубов в сутки - это еще один проект. Возле поселка Акшукур реализуется частный проект. Предприниматель уже завез оборудование и подает в тестовом режиме воду - 5 тысяч кубов. И до конца года он дополнительно еще 5 тысяч кубов даст. В следующем году из проектной мощности еще 10 тысяч кубов даст и тогда здесь уже 20 тысяч будет. Я считаю уместным здесь поблагодарить Тимура Турлова, на средства которого пункт по подготовке воды до ЦУВС-4 до технологической линии нашего водоканала строится водовод протяженностью 10 километров и насосная станция. Сумма проекта 2 млрд 100 млн тенге. При посещении с рабочим визитом в Актау была озвучена просьба к господину Турлову, чтобы поддержать вопрос, дать спонсорские средства. Мы могли выделить из бюджета, но бюджетные процедуры удлинили бы сроки ввода в эксплуатацию. Господин Турлов поддержал нас и выделил 2 млрд 100 млн тенге, и на сегодня 90% суммы уже освоено. До конца года нам осталось настроить насосную станцию, наладить систему и начнется подача воды в Актау. Эти все проекты дадут возможность нам обеспечить необходимым количеством воды. В следующем году будет сдано много объектов, ну к 2025 году, я думаю, будет более менее уже налажена система. Надо учитывать, что инженерные сети изношены. Эти работы надо проводить параллельно - как строительство инженерных сетей, так и строительство объектов водоподготовки и водообеспечения, - сказал Нурлан Ногаев.Аким также отметил еще один проект - строительство водовода с месторождения Куюлус, стоимость 18 млрд тенге, который реализуется при личной поддержке Президента.- Правительство выделило на сегодняшний день 5 млрд тенге, остальные в следующем году выделят. Это даст нам возможность обеспечить безопасность и надежность действующего сегодня водовода с месторождения Куюлус (подземные воды) и до опреснительного завода Каспий. Вторая нитка водовода, которую планируется в следующем году построить, даст возможность увеличить подачу объема воды. На сегодня Актау получает 25 тысяч кубов с этого водовода. Водовод был построен в 60-80 годы. На сегодняшний день он и морально, и физически устарел. А новый водовод даст возможность прокачать 47 тысяч кубов воды. Все эти мероприятия в конечном итоге помогут улучшить водоснабжение города, - сказал Нурлан Ногаев.В заключении он отметил, что сегодня начата реконструкция канализационно-отчистных сооружений (КОС) в Актау.- Сюда сбрасывается 35 тысяч кубов использованной воды. На сегодняшний день с подрядчиками, реализующими этот проект, достигнута договоренность, что дополнительно будет установлена установка, которая будет доводить качество воды до требуемых санитарно-гигиенических экологических норм, и эту воду мы приведем обратно в город и будем использовать для полива зеленых насаждений. Это поможет высвободить питьевую воду, у которой себестоимость больше. На сегодня вода, подготовленная как на опреснительном заводе «Каспий» и на МАЭКе, определенное количество воды мы используем для полива, такой дорогой водой поливаем, но у нас другого выхода нет. А если мы используем метод с КОСа и использованную воду будем использовать для полива, это тоже резерв наш, - сказал Ногаев.