Набравший максимальный балл в Мангистау на ЕНТ выпускник подал на апелляцию

ЕНТ по всему Казахстану проходит с 16 мая по 5 июля. На сдачу тестирования в 2023 году подали заявки более 166 тысяч абитуриентов, которым дается две официальные попытки сдачи тестирования.



В Мангистау самый высокий балл оказался у выпускника школы Каракиянского района Айдоса Батыржанулы. Юноша набрал 134 балла из возможных 140.



- Ученик из Каракиянского района, набравший максимальный балл по области, подал на апелляцию. Юноша намерен оспорить результаты, чтобы добиться максимального балла. Теперь его результаты будут готовы через 30 дней, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.



Ранее представители Миннауки и высшего образования напомнили правила сдачи ЕНТ. Всего в ЕНТ 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20; по грамотности чтения – 15; по математической грамотности – 15; по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.



Абитуриентам дана возможность сдать ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.



В этом ЕНТ могут принять участие:



- выпускники школ и колледжей 2023 года;

- выпускники школ и колледжей прошлых лет;

- обучающиеся 11-х (12-х) классов за рубежом;

- кандасы;

- студенты-условники.



Выпускники школ этого года участвуют в ЕНТ бесплатно, для остальных лиц стоимость участия составляет 4 230 тенге.



Пороговый балл не изменился. Так, для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.