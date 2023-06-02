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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 2219

Набравший максимальный балл в Мангистау на ЕНТ выпускник подал на апелляцию

В Мангистау подвели промежуточные итоги Единого национального тестирования. Самый высокий балл набрал выпускник из школы Каракиянского района.

Иллюстративное фото
ЕНТ по всему Казахстану проходит с 16 мая по 5 июля. На сдачу тестирования в 2023 году подали заявки более 166 тысяч абитуриентов, которым дается две официальные попытки сдачи тестирования.

В Мангистау самый высокий балл оказался у выпускника школы Каракиянского района Айдоса Батыржанулы. Юноша набрал 134 балла из возможных 140.

- Ученик из Каракиянского района, набравший максимальный балл по области, подал на апелляцию. Юноша намерен оспорить результаты, чтобы добиться максимального балла. Теперь его результаты будут готовы через 30 дней, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Ранее представители Миннауки и высшего образования напомнили правила сдачи ЕНТ. Всего в ЕНТ 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20; по грамотности чтения – 15; по математической грамотности – 15; по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Абитуриентам дана возможность сдать ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

В этом ЕНТ могут принять участие:

- выпускники школ и колледжей 2023 года;
- выпускники школ и колледжей прошлых лет;
- обучающиеся 11-х (12-х) классов за рубежом;
- кандасы;
- студенты-условники.

Выпускники школ этого года участвуют в ЕНТ бесплатно, для остальных лиц стоимость участия составляет 4 230 тенге.

Пороговый балл не изменился. Так, для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.



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Комментарии ( 2 )

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14679677 (Посетители) Сегодня, 18:45
Молодец, добей до 150!
 
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Око (Посетители) Сегодня, 18:38
Молодец!!! Давай, чтобы пересдал на все 140 баллов!

всё вижу
 
 

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