В Актау обслуживающие многоэтажки компании начали повышать тарифы на услуги

Фото: time.kz
Жильцы, проживающие по адресу 8-20 в Актау, обратили внимание на вывешенные в их подъездах объявления, в которых говорилось, что в ближайшее время тариф на услуги ЖКХ возрастет с 40 до 59,5 тенге, сообщает https://time.kz/articles/territory/2023/05/31/provernuli-na-kolenke-vtiharya
- Мы попросили объяснить, на каком основании будет повышаться тариф без нашего согласия. Никакого собрания не было, письменного опроса тоже не было. Нам ответили, что якобы это решение акимата. Но, простите, это наша собственность. И почему акимат должен решать, какие у нас должны быть тарифы?! - негодовали жильцы.
Когда люди стали разбираться, откуда взялась цифра 59,5 тенге, то выяснилось, что обслуживающая организация использовала новую методику расчета размера расходов с применением коэффициентов в зависимости от срока эксплуатации и характеристик многоквартирного жилого дома. Так как дому более 40 лет, к нему применили самый высокий коэффициент 1,7. В результате минимальный тариф 35 тенге вырос до 59,5 тенге.
В жилищной инспекции Актау заявили, что все делается на законном основании и в рамках новых поправок в закон о жилищных отношениях.
- В марте этого года глава государства подписал поправки к закону о жилищных отношениях, в котором определен минимальный тариф. У нас были дома раньше, в которых расходы составляли около 30 тенге за квадратный метр. Теперь же по новым поправкам по Актау тариф не должен быть меньше 35 тенге. Этот тариф утвердил городской маслихат. А что касается поправочных коэффициентов, то их разработали еще в 2012 году. Раньше их не применяли, так как не было минимальных тарифов, - прокомментировал руководитель Актауского городского отдела жилищной инспекции Нурадин Кучербаев.
То есть получается, что руководители обслуживающих организаций могут поднять действующий тариф самостоятельно лишь в том случае, если он ниже минимального. Однако на данный момент в ряде микрорайонов тарифы в среднем составляют 38-45 тенге. А это значит, без общего собрания жильцов их поднимать противозаконно. Более того, поправки в закон о жилищных отношениях глава государства подписал 16 марта 2023 года, и касались они не размера тарифов, а жилищной реформы в целом.
В городском маслихате отметили, что в прошлом году они утверждали минимальный тариф на 2022-й. Тогда каким образом руководители обслуживающих организаций стали его применять в 2023 году?
- К нам уже неоднократно обращались ПКСК с тем, чтобы мы утвердили новые тарифы. Сами мы не можем, к нам с этим вопросом должен выйти исполнительный орган. С другой стороны, к нам поступает много жалоб со стороны жителей старых микрорайонов, которые говорят, что ПКСК и за 35 тенге ничего не делают. Поэтому всем ПКСК мы говорим: работайте пока по старому тарифу. Когда исполнительный орган принесет нам свои расчеты на утверждение нового минимального тарифа, то мы еще посмотрим, что они насчитали и стоит ли его утверждать, - говорит председатель Актауского городского маслихата Сембигали Закенов.
Но самое занимательное в этом деле касается самого минимального тарифа, вернее, истории его появления. Как выяснилось, к его разработке не привлекались ни местные ПКСК, ни специализированные компании. Никаких обсуждений накануне его введения тоже не было. Редакция опросила нескольких председателей ПКСК, и все они ответили, что впервые слышат о появлении такого тарифа.
Председатель ассоциации управляющих и сервисных компаний «Камкор» Тлеп Баймагамбетов выяснил, что расчетом этого тарифа занимался индивидуальный предприниматель Asi Service из Астаны.
- Человек ни разу не был у нас в Актау, а находился все время там и делал расчеты для Актау. Он взял статистические данные по количеству домов какого-то года постройки, а затем изучил пять коммерческих предложений от каждого ПКСК. В результате он берет за основу предложение одного ПКСК в первом микрорайоне, где наиболее низкий тариф 35 тенге. А затем жилищная инспекция благополучно его провела через общественный совет и маслихат. А между тем, если внимательно посмотреть на пояснительную записку от этого ИП, то у любого сведущего человека появится масса вопросов. К примеру, там написано, что согласно этому тарифу сантехник будет посещать ваш дом всего дважды в месяц. Или, допустим, уборка территории всего лишь раз в неделю. И так по всем пунктам, - говорит Тлеп Баймагамбетов.
- То, что разработка тарифа велась, как говорится, на коленках, доказывает и перечень обязанностей обслуживающих организаций. Сложилось впечатление, что в этот тариф постарались вложить все и сразу. За 35 тенге ПКСК обязан сажать деревья, обрезать их и белить, убирать придомовую территорию, включая очистку выгребных ям, уборку и побелку дворовых уборных, уборку листьев, снега и наледи, в том числе с крыши. Где разработчик нашел в Актау дворовые туалеты, остается неизвестным. Кроме того, в списке указаны противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации. На данный момент огнетушители есть только в новых жилых комплексах, да и то не во всех, - пишет издание.
А с другой стороны, отмечают эксперты, в тарифе не учитывались главные и важные моменты.
- По-хорошему, в жилищной инспекции должны быть разделены дома по типу - каменный, брусчатый и т. д. Потом: одно дело - содержать новый 500-квартирный дом при таком тарифе, а другое - дома в старой части города, где почти каждый нуждается в капитальном ремонте, в том числе инженерных сетей. Неудивительно, что после утверждения минимального тарифа бывший руководитель жилищной инспекции быстро покинул свое кресло. Разработать такой абсурд, затратив на это 30 млн тенге, это надо еще постараться! Согласно этой методике, жильцы не смогут лишний раз вызвать сантехника, так как это сразу будет нецелевое расходование средств. А если взять нынешнее время. Сейчас по городу во многих высотках установили насосы для воды. При этом никто не делал никаких гидравлических расчетов. Но для их обслуживания нужны специалисты, а это дополнительные расходы, которые не учтены в тарифной смете. Что, эти насосы стали ставить сегодня? Нет, они уже давно появились, но нигде не учтены, - недоумевает Тлеп Баймагамбетов.
Эксперты уверены, что принятый втихаря минимальный тариф обернется для людей миной замедленного действия. Они предлагают на следующее заседание городского маслихата пригласить специалистов, которые укажут на все ошибки и недочеты, допущенные при разработке минимального тарифа на услуги ЖКХ.
- Мы попросили объяснить, на каком основании будет повышаться тариф без нашего согласия. Никакого собрания не было, письменного опроса тоже не было. Нам ответили, что якобы это решение акимата. Но, простите, это наша собственность. И почему акимат должен решать, какие у нас должны быть тарифы?! - негодовали жильцы.
Когда люди стали разбираться, откуда взялась цифра 59,5 тенге, то выяснилось, что обслуживающая организация использовала новую методику расчета размера расходов с применением коэффициентов в зависимости от срока эксплуатации и характеристик многоквартирного жилого дома. Так как дому более 40 лет, к нему применили самый высокий коэффициент 1,7. В результате минимальный тариф 35 тенге вырос до 59,5 тенге.
В жилищной инспекции Актау заявили, что все делается на законном основании и в рамках новых поправок в закон о жилищных отношениях.
- В марте этого года глава государства подписал поправки к закону о жилищных отношениях, в котором определен минимальный тариф. У нас были дома раньше, в которых расходы составляли около 30 тенге за квадратный метр. Теперь же по новым поправкам по Актау тариф не должен быть меньше 35 тенге. Этот тариф утвердил городской маслихат. А что касается поправочных коэффициентов, то их разработали еще в 2012 году. Раньше их не применяли, так как не было минимальных тарифов, - прокомментировал руководитель Актауского городского отдела жилищной инспекции Нурадин Кучербаев.
То есть получается, что руководители обслуживающих организаций могут поднять действующий тариф самостоятельно лишь в том случае, если он ниже минимального. Однако на данный момент в ряде микрорайонов тарифы в среднем составляют 38-45 тенге. А это значит, без общего собрания жильцов их поднимать противозаконно. Более того, поправки в закон о жилищных отношениях глава государства подписал 16 марта 2023 года, и касались они не размера тарифов, а жилищной реформы в целом.
В городском маслихате отметили, что в прошлом году они утверждали минимальный тариф на 2022-й. Тогда каким образом руководители обслуживающих организаций стали его применять в 2023 году?
- К нам уже неоднократно обращались ПКСК с тем, чтобы мы утвердили новые тарифы. Сами мы не можем, к нам с этим вопросом должен выйти исполнительный орган. С другой стороны, к нам поступает много жалоб со стороны жителей старых микрорайонов, которые говорят, что ПКСК и за 35 тенге ничего не делают. Поэтому всем ПКСК мы говорим: работайте пока по старому тарифу. Когда исполнительный орган принесет нам свои расчеты на утверждение нового минимального тарифа, то мы еще посмотрим, что они насчитали и стоит ли его утверждать, - говорит председатель Актауского городского маслихата Сембигали Закенов.
Но самое занимательное в этом деле касается самого минимального тарифа, вернее, истории его появления. Как выяснилось, к его разработке не привлекались ни местные ПКСК, ни специализированные компании. Никаких обсуждений накануне его введения тоже не было. Редакция опросила нескольких председателей ПКСК, и все они ответили, что впервые слышат о появлении такого тарифа.
Председатель ассоциации управляющих и сервисных компаний «Камкор» Тлеп Баймагамбетов выяснил, что расчетом этого тарифа занимался индивидуальный предприниматель Asi Service из Астаны.
- Человек ни разу не был у нас в Актау, а находился все время там и делал расчеты для Актау. Он взял статистические данные по количеству домов какого-то года постройки, а затем изучил пять коммерческих предложений от каждого ПКСК. В результате он берет за основу предложение одного ПКСК в первом микрорайоне, где наиболее низкий тариф 35 тенге. А затем жилищная инспекция благополучно его провела через общественный совет и маслихат. А между тем, если внимательно посмотреть на пояснительную записку от этого ИП, то у любого сведущего человека появится масса вопросов. К примеру, там написано, что согласно этому тарифу сантехник будет посещать ваш дом всего дважды в месяц. Или, допустим, уборка территории всего лишь раз в неделю. И так по всем пунктам, - говорит Тлеп Баймагамбетов.
- То, что разработка тарифа велась, как говорится, на коленках, доказывает и перечень обязанностей обслуживающих организаций. Сложилось впечатление, что в этот тариф постарались вложить все и сразу. За 35 тенге ПКСК обязан сажать деревья, обрезать их и белить, убирать придомовую территорию, включая очистку выгребных ям, уборку и побелку дворовых уборных, уборку листьев, снега и наледи, в том числе с крыши. Где разработчик нашел в Актау дворовые туалеты, остается неизвестным. Кроме того, в списке указаны противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации. На данный момент огнетушители есть только в новых жилых комплексах, да и то не во всех, - пишет издание.
А с другой стороны, отмечают эксперты, в тарифе не учитывались главные и важные моменты.
- По-хорошему, в жилищной инспекции должны быть разделены дома по типу - каменный, брусчатый и т. д. Потом: одно дело - содержать новый 500-квартирный дом при таком тарифе, а другое - дома в старой части города, где почти каждый нуждается в капитальном ремонте, в том числе инженерных сетей. Неудивительно, что после утверждения минимального тарифа бывший руководитель жилищной инспекции быстро покинул свое кресло. Разработать такой абсурд, затратив на это 30 млн тенге, это надо еще постараться! Согласно этой методике, жильцы не смогут лишний раз вызвать сантехника, так как это сразу будет нецелевое расходование средств. А если взять нынешнее время. Сейчас по городу во многих высотках установили насосы для воды. При этом никто не делал никаких гидравлических расчетов. Но для их обслуживания нужны специалисты, а это дополнительные расходы, которые не учтены в тарифной смете. Что, эти насосы стали ставить сегодня? Нет, они уже давно появились, но нигде не учтены, - недоумевает Тлеп Баймагамбетов.
Эксперты уверены, что принятый втихаря минимальный тариф обернется для людей миной замедленного действия. Они предлагают на следующее заседание городского маслихата пригласить специалистов, которые укажут на все ошибки и недочеты, допущенные при разработке минимального тарифа на услуги ЖКХ.