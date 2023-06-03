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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:03

Просмотров: 430

Новый флаг вывесили в Актау

Почему был снят государственный флаг в 12 микрорайоне, поинтересовались горожане.

Фото жителей 12 микрорайона
По словам жителей 12 микрорайона, вчера вечером был снят государственный флаг. Сегодня днем он появился снова. Люди спрашивали, в связи с чем это было сделано.

Новый флаг вывесили в Актау


Как сообщили в городском отделе ЖКХ, флаг сняли для проведения отделочных работ.

- Также были завершены другие восстановительные работы на площади. Сегодня вывешен новый флаг, - ответили чиновники.


Новый флаг вывесили в Актау


Завтра, 4 июня, казахстанцы отмечают День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были официально утверждены отличительные знаки нашего государства – флаг, герб и гимн.

Напомним, жителей Актау призывают участвовать в акции с вывешиванием государственного флага.



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