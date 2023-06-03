Новый флаг вывесили в Актау

- Также были завершены другие восстановительные работы на площади. Сегодня вывешен новый флаг, - ответили чиновники.

По словам жителей 12 микрорайона, вчера вечером был снят государственный флаг. Сегодня днем он появился снова. Люди спрашивали, в связи с чем это было сделано.Как сообщили в городском отделе ЖКХ, флаг сняли для проведения отделочных работ.Завтра, 4 июня, казахстанцы отмечают День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были официально утверждены отличительные знаки нашего государства – флаг, герб и гимн.Напомним, жителей Актау призывают участвовать в акции с вывешиванием государственного флага.