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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 404

Максимальный рост цен на вторичное жильё зафиксирован в Актау

С начала года (май-2023 к декабрю-2022) квартиры на вторичном рынке в Казахстане подорожали на 0.4 процента. Максимальный рост зафиксирован в Актау, здесь цены выросли на 4.2 процента. Об этом сообщает портал Krisha.kz.

Фото из архива Lada.kz
Согласно мониторингу Krisha.kz, в мае цены предложения на квартиры на вторичном рынке снизились в 13 городах Казахстана. Положительная динамика зафиксирована только в четырёх городах. Средняя цена по итогам прошлого месяца составила 374 556 тенге. Это на 0.4 процента меньше, чем в апреле.

- С начала года (май-2023 к декабрю-2022) квартиры на вторичном рынке в Казахстане подорожали на 0.4 процента. Максимальный рост зафиксирован в Актау, здесь цены выросли на 4.2 процента. Наибольшее снижение — в Кокшетау: —3.3 процента. В целом за пять месяцев жильё подорожало в 12 городах, в том числе в Алматы, Шымкенте, в пределах двух процентов, а подешевело в пяти городах, в том числе в Астане: —1.7 процента. Что касается годовой динамики (май-2023 к маю- 2022), то вторичка в среднем стала дороже на 3.8 процента. Наибольший рост — в Актау: 13.4 процента. Наибольшее снижение — в Талдыкоргане: —5.2 процента, - сообщает Krisha.kz.

Максимальный рост цен на вторичное жильё зафиксирован в Актау


Максимальное снижение стоимости произошло:
— в Астане — на 1.3 процента;
— Усть-Каменогорске — на 1.2 процента;
— Атырау — на 1 процент;
— Алматы — на 0.9 процента.

Повышение в Шымкенте, Таразе (по +0.2 процента), Семее (+0.4 процента), Актау (0.5 процента).

По итогам мая самые высокие средние цены за один квадратный метр:
- в Алматы —706 тысяч;
- Астане — почти 475 тысяч;
- Шымкенте — 433 тысяч.

Самые низкие — в Кызылорде (236 тысяч), Актобе (293 тысячи), Таразе (около 306 тысяч).



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