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В первом квартале текущего года уровень безработицы в стране составил 4,8 процента, сообщает Finprom.kz. Показатель не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, а вот по сравнению с первым кварталом прошлого года незначительно уменьшился (было 4,9 процента).
Численность безработных увеличилась за год на 0,1 процента, составив в первом квартале 2023 года 453,5 тысячи человек.
Наибольший уровень безработицы в сельской местности зафиксировали в Мангистауской области: 5,5 процента.
Следом идут Акмолинская и Восточно-Казахстанская области (по 5,2 процента), а также Актюбинская область (5,1 процента). Самый низкий уровень безработицы наблюдался в сёлах Карагандинской области: лишь 3,7 процентов. Следом идут Павлодарская и Абайская области: 4,2 процента и 4,3 процента соответственно.
В половине регионов РК уровень безработицы был выше, чем в среднем по стране. Самые высокие показатели зафиксировали в Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях: по 5 процентов в каждой. В 6 из 20 регионов показатель, напротив, ниже, чем в среднем по РК. Самые низкие показатели были отмечены в Карагандинской и Улытауской областях: по 4,2 процента в каждой.
Самый высокий уровень безработицы в городской местности в первом квартале 2023 года наблюдался в Жетысуской области (5,3 процента), а также в Абайской и Жамбылской областях (по 5,1 процента). Самые низкие показатели были отмечены в городах Улытауской (4 процента), Акмолинской (4,3 процента) и Карагандинской (4,3 процента) областей.
В гендерном разрезе уровень безработицы среди женщин был выше, чем среди мужчин: 5,4 процента против 4,2 процента. При этом уровень безработицы у женщин не меняется в соответствующем периоде третий год подряд, а у мужчин годом ранее показатель был выше (4,4 процента).
Численность безработных женщин также превышает численность безработных мужчин: 245,3 тысячи человек против 208,1 тысячи человек. Кроме того, безработных женщин за год стало больше на 0,6 процента, а безработных мужчин — меньше на 0,5 процента.
В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы среди мужчин был отмечен в Кызылординской области - пять процентов. Следом идёт Атырауская область: 4,9 процента. Самые низкие показатели наблюдались в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях: 2,4 процента и 2,8 процента соответственно.
Среди женщин уровень безработицы в регионах РК варьировался от 4,4 процента в Карагандинской до восьми процентов в Мангистауской области.
Стоит отметить, что уровень безработицы у мужчин на селе был ниже, чем в городах: 3,9 процента против 4,5 процента. В разрезе регионов самые высокие показатели безработицы у мужчин наблюдались в сёлах Атырауской (5,3 процента) и Акмолинской (5,2 процента) областей, самые низкие — в Абайской (1,3 процента) и Мангистауской (2 процента) областях. В городской местности самый высокий уровень безработицы у мужчин был отмечен в Абайской области (сразу 7,3 процента), самый низкий — в Восточно-Казахстанской области (2 процента).
При этом у женщин, наоборот, уровень безработицы на селе выше, чем в городской местности: 6,1 процента против пяти процентов. Самый высокий уровень безработицы у женщин в сельской местности наблюдался в Мангистауской области: сразу 9,9 процента. Следом идёт Абайская область: 7,9 процента. Самый низкий уровень безработицы у женщин на селе был отмечен в Павлодарской области, и это внушительные 4,5 процента. В городской местности самый высокий уровень безработицы у женщин зафиксировали в Восточно-Казахстанской области (6,9 процента), а также в Жетысуской и Туркестанской областях (по 6,3 процента), самый низкий — в Абайской области (2,6 процента).
Численность безработных увеличилась за год на 0,1 процента, составив в первом квартале 2023 года 453,5 тысячи человек.
Наибольший уровень безработицы в сельской местности зафиксировали в Мангистауской области: 5,5 процента.
Следом идут Акмолинская и Восточно-Казахстанская области (по 5,2 процента), а также Актюбинская область (5,1 процента). Самый низкий уровень безработицы наблюдался в сёлах Карагандинской области: лишь 3,7 процентов. Следом идут Павлодарская и Абайская области: 4,2 процента и 4,3 процента соответственно.
В половине регионов РК уровень безработицы был выше, чем в среднем по стране. Самые высокие показатели зафиксировали в Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях: по 5 процентов в каждой. В 6 из 20 регионов показатель, напротив, ниже, чем в среднем по РК. Самые низкие показатели были отмечены в Карагандинской и Улытауской областях: по 4,2 процента в каждой.
Самый высокий уровень безработицы в городской местности в первом квартале 2023 года наблюдался в Жетысуской области (5,3 процента), а также в Абайской и Жамбылской областях (по 5,1 процента). Самые низкие показатели были отмечены в городах Улытауской (4 процента), Акмолинской (4,3 процента) и Карагандинской (4,3 процента) областей.
В гендерном разрезе уровень безработицы среди женщин был выше, чем среди мужчин: 5,4 процента против 4,2 процента. При этом уровень безработицы у женщин не меняется в соответствующем периоде третий год подряд, а у мужчин годом ранее показатель был выше (4,4 процента).
Численность безработных женщин также превышает численность безработных мужчин: 245,3 тысячи человек против 208,1 тысячи человек. Кроме того, безработных женщин за год стало больше на 0,6 процента, а безработных мужчин — меньше на 0,5 процента.
В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы среди мужчин был отмечен в Кызылординской области - пять процентов. Следом идёт Атырауская область: 4,9 процента. Самые низкие показатели наблюдались в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях: 2,4 процента и 2,8 процента соответственно.
Среди женщин уровень безработицы в регионах РК варьировался от 4,4 процента в Карагандинской до восьми процентов в Мангистауской области.
Стоит отметить, что уровень безработицы у мужчин на селе был ниже, чем в городах: 3,9 процента против 4,5 процента. В разрезе регионов самые высокие показатели безработицы у мужчин наблюдались в сёлах Атырауской (5,3 процента) и Акмолинской (5,2 процента) областей, самые низкие — в Абайской (1,3 процента) и Мангистауской (2 процента) областях. В городской местности самый высокий уровень безработицы у мужчин был отмечен в Абайской области (сразу 7,3 процента), самый низкий — в Восточно-Казахстанской области (2 процента).
При этом у женщин, наоборот, уровень безработицы на селе выше, чем в городской местности: 6,1 процента против пяти процентов. Самый высокий уровень безработицы у женщин в сельской местности наблюдался в Мангистауской области: сразу 9,9 процента. Следом идёт Абайская область: 7,9 процента. Самый низкий уровень безработицы у женщин на селе был отмечен в Павлодарской области, и это внушительные 4,5 процента. В городской местности самый высокий уровень безработицы у женщин зафиксировали в Восточно-Казахстанской области (6,9 процента), а также в Жетысуской и Туркестанской областях (по 6,3 процента), самый низкий — в Абайской области (2,6 процента).
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