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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 1084

Военные моряки Актауского гарнизона подняты по тревоге

Вчера воинские части Военно-морских сил Актауского гарнизона в рамках начала нового учебного периода подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Боевая готовность. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
Таким образом, проверена эффективность системы оповещения, навыки личного состава в условиях, максимально приближенных к боевым. На занятиях в пункте базирования кораблей проводится проверка противодиверсионных сил и средств с выходом в море боевых кораблей, судов, катеров Военно-морских сил.

Военные моряки Актауского гарнизона подняты по тревоге


- С получением сигнала тревоги экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей, вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, – отметил капитан 3 ранга Мурат Баймуханов, командир дивизиона разнородных кораблей.

Военные моряки Актауского гарнизона подняты по тревоге


Всего в воинских частях Военно-морских сил в проверке боевой готовности были задействованы около 1 500 военнослужащих. Применено штатное вооружение, военная и специальная техника, ракетно-артиллерийские корабли, суда и катера дивизиона разнородных кораблей.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:29
В советские времена, по поводу сокращенного названия флотов, была такая шутка.
Северный флот-СФ - современный флот; тихоокеанский флот-ТФ - тоже флот; черноморский флот -ЧФ- чи флот, чи не флот; каспийский флот -КФ- килькин флот.
Но после того, как недавно Россия обстреливала, с каспийских кораблей, территорию Сирии занятую террористами, их флот уже килькиным не назовешь.
Наш, пока к сожалению, на советском уровне.
 
 

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