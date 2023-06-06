Военные моряки Актауского гарнизона подняты по тревоге

Таким образом, проверена эффективность системы оповещения, навыки личного состава в условиях, максимально приближенных к боевым. На занятиях в пункте базирования кораблей проводится проверка противодиверсионных сил и средств с выходом в море боевых кораблей, судов, катеров Военно-морских сил.- С получением сигнала тревоги экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей, вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, – отметил капитан 3 ранга Мурат Баймуханов, командир дивизиона разнородных кораблей.Всего в воинских частях Военно-морских сил в проверке боевой готовности были задействованы около 1 500 военнослужащих. Применено штатное вооружение, военная и специальная техника, ракетно-артиллерийские корабли, суда и катера дивизиона разнородных кораблей.