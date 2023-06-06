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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 2026

Об очередном отключении питьевой воды сообщили на «МАЭК»

В ТОО «МАЭК» сообщили информацию о предстоящем отключении питьевой воды из-за ремонта на магистральном трубопроводе. Жители Актау тем временем сообщают, что в городе по-прежнему нет горячей воды.

Иллюстративное фото
В ТОО «МАЭК» сообщили о том, когда в Актау отключат питьевую воду.

- С 23:00 часов 6 июня по 06:00 часов 7 июня будет отключена питьевая вода на город от ЦУВС-3. Связано это с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды ЦУВС-2 и ЦУВС-3, - сообщили на предприятии.

Жители Актау сообщают, что уже несколько дней в квартирах нет горячей воды. Ситуацию прокомментировали в ТОО «МАЭК».

- ТОО «МАЭК» сообщает, что горячее водоснабжение города будет возобновлено по тупиковой схеме летнего режима 1 июля после окончания ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловой сети, - сообщили на энергокомбинате.



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Комментарии ( 5 )

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  • ЁмоЁ
 392595006 (Посетители) Сегодня, 17:49
У нас в 28 уже неделю технической нет,если отключат питьевую вообще будут кранты,не помыться,не в туалет сходить
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:16
По поводу горячей воды хочется сказать: никогда не было и вот опять! uhmylka
 
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  • cnnc
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 15:01
Ля, а что у нас питьевая вода была? Или я с таким давлением щикарным этого не заметил?
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:43
С 1 июля горячая вода уже никому не нужна будет, так как и питьевая и техническая будут идти горячими от солнечного нагрева. Можете не торопиться, ремонтируйте спокойно)). snegurka
 
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 тишка (Посетители) Сегодня, 14:28
Горячей воды уже давно нет.
 
 

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