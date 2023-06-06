Об очередном отключении питьевой воды сообщили на «МАЭК»

В ТОО «МАЭК» сообщили о том, когда в Актау отключат питьевую воду.



- С 23:00 часов 6 июня по 06:00 часов 7 июня будет отключена питьевая вода на город от ЦУВС-3. Связано это с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды ЦУВС-2 и ЦУВС-3, - сообщили на предприятии.



Жители Актау сообщают, что уже несколько дней в квартирах нет горячей воды. Ситуацию прокомментировали в ТОО «МАЭК».



- ТОО «МАЭК» сообщает, что горячее водоснабжение города будет возобновлено по тупиковой схеме летнего режима 1 июля после окончания ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловой сети, - сообщили на энергокомбинате.